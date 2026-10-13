Ανεβαίνει το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη

Δεν πρόκειται για αμιγώς ευρωπαϊκό φαινόμενο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος δανεισμού του δημοσίου βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 και στην Ιαπωνία στο υψηλότερο από το 1996. Επειδή τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, όταν ο δανεισμός ακριβαίνει στην Αμερική, ακριβαίνει αναπόφευκτα και στην Ευρώπη.

Τα αίτια

Γιατί συμβαίνει όλο αυτό; Οι λόγοι είναι βασικά τρεις.

Ο πρώτος είναι η ενέργεια. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αντιμέτωπες με το Ιράν, έχει ανεβάσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ακριβότερη ενέργεια σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα αγαθά γίνονται ακριβότερα, ενώ ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει ήδη ξεπεράσει το 3%.

Ο δεύτερος λόγος είναι οι κεντρικές τράπεζες. Για να συγκρατήσει τις τιμές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, ενώ ταυτόχρονα σταματά σταδιακά να αγοράζει κρατικά ομόλογα, όπως έκανε μαζικά επί σειρά ετών.

Ο τρίτος λόγος, είναι ότι τα κράτη δανείζονται πολύ. Μόνο φέτος, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο θα ζητήσουν από τις αγορές περίπου 29 τρισ. δολάρια, κυρίως για να αποπληρώσουν παλαιότερα δάνεια. Όταν η προσφορά χρέους αυξάνεται και οι πρόθυμοι αγοραστές λιγοστεύουν, η τιμή του χρήματος ανεβαίνει.

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανησυχίας δεν βρίσκονται αυτή τη φορά οι χώρες του Νότου, όπως το 2010, αλλά η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Το γαλλικό κράτος δαπανά κάθε χρόνο ποσό που υπερβαίνει τα έσοδά του κατά περισσότερο από 5% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ. Για να μπει τάξη στα δημόσια οικονομικά, θα χρειάζονταν σημαντικές περικοπές και νέοι φόροι, όμως κανένα κόμμα δεν δείχνει διατεθειμένο να προτείνει τέτοια μέτρα, ενόψει μάλιστα των προεδρικών εκλογών του 2027 και της ανόδου των άκρων.

Οι αναλυτές έχουν ήδη επινοήσει και νέο ακρωνύμιο, τα «FROGS», για να περιγράψουν το υπερμεγέθες γαλλικό κράτος, όπως παλαιότερα μιλούσαν για τα «PIIGS». Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών επιμένει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να θέλουν γαλλικά ομόλογα, απλώς ζητούν υψηλότερο επιτόκιο. Αυτό, όμως, είναι ακριβώς το πρόβλημα: κάθε νέο δάνειο κοστίζει περισσότερο και όλο και περισσότερα δημόσια χρήματα κατευθύνονται στην πληρωμή τόκων αντί να διατίθενται για σχολεία, νοσοκομεία ή επενδύσεις.

Η ΕΚΤ

Κρίσιμη είναι η στάση της ΕΚΤ. Η Φρανκφούρτη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να σπεύσει να στηρίξει τη Γαλλία και ότι δεν είναι δουλειά της να λύνει τα δημοσιονομικά προβλήματα των κυβερνήσεων. Το Eurogroup, από την πλευρά του, ζητά από το Παρίσι έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό. Το δίλημμα είναι πραγματικό. Αν η ΕΚΤ παρέμβει, θα κατηγορηθεί ότι διασώζει μια σπάταλη κυβέρνηση και θα εξοργίσει τους φορολογουμένους στη Γερμανία και στις χώρες του Βορρά. Αν δεν παρέμβει, την πειθαρχία θα την επιβάλουν οι αγορές, συνήθως με πολύ σκληρότερο τρόπο.

Ο φόβος είναι ότι η αναταραχή θα εξαπλωθεί. Η Ιταλία έχει ήδη δει το κόστος δανεισμού της να ανεβαίνει απότομα, ενώ οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών υποχώρησαν αισθητά αυτή την εβδομάδα. Ο λόγος είναι απλός: οι τράπεζες κατέχουν τεράστιες ποσότητες κρατικών ομολόγων και, όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, η αξία των παλαιότερων ομολόγων πέφτει. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS εκτιμά, πάντως, ότι ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος, καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σήμερα πολύ πιο κερδοφόρες και καλύτερα κεφαλαιοποιημένες απ’ ό,τι ήταν κατά την κρίση του 2011.

Για τον απλό πολίτη και τις επιχειρήσεις, όλα αυτά δεν αποτελούν μια αφηρημένη υπόθεση των χρηματαγορών. Τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων λειτουργούν ως βάση για όλα τα υπόλοιπα, από τα στεγαστικά δάνεια μέχρι τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Όταν ακριβαίνει ο δανεισμός του κράτους, ακριβαίνει ο δανεισμός για όλους, οι επενδύσεις επιβραδύνονται και η ανάπτυξη χάνει τη δυναμική της. Η Ευρώπη κινδυνεύει έτσι να βρεθεί αντιμέτωπη με τον χειρότερο συνδυασμό: ακριβή ζωή λόγω της ενέργειας και, ταυτόχρονα, μια οικονομία που χάνει τη δυναμική της.

Η δημοσιονομική σύνεση, ωστόσο, δεν πρέπει να γίνει συνώνυμο της κοινωνικής αδιαφορίας. Το ακριβότερο χρήμα και η ακριβή ενέργεια δεν πλήττουν όλους το ίδιο. Τα πιο εκτεθειμένα είναι τα νοικοκυριά, με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, τα νέα ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία, οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι, για τους οποίους κάθε αύξηση στη δόση ή στον λογαριασμό του ρεύματος έχει σημασία.