Με άνοδο 0,76% άρχισε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 310,09 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,76%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €216,149.10. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 182,20 μονάδες, με κέρδη 0,75%.

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο 0,97% σημείωσε η Κύρια Αγορά. Αντίθετα, ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχώρησε κατά 0,65%, των Επενδυτικών κατά 0,26% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,18%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με €129,977.6800 και τιμή κλεισίματος €10,36, καταγράφοντας άνοδο 2,37%. Ακολούθησαν η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €25,058.0000, τιμή κλεισίματος €6,25 και πτώση 1,57%, η The Cyprus Cement με €18,304.8900 και τιμή κλεισίματος €1,38, χωρίς μεταβολή, η NET INFO με €15,000.0000 και τιμή κλεισίματος €1,10, χωρίς μεταβολή, και η Logicom με €12,605.6000 και τιμή κλεισίματος €2,70, επίσης χωρίς μεταβολή.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 83.

Σε ανακοίνωσή του, το ΧΑΚ ενημέρωσε ότι η ιστοσελίδα του δεν θα είναι διαθέσιμη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης και συντήρησης των εσωτερικών συστημάτων του Οργανισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ