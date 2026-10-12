Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Με άνοδο 0,76% άρχισε την εβδομάδα το ΧΑΚ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 310,09 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €216,149.10.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 310,09 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,76%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €216,149.10. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 182,20 μονάδες, με κέρδη 0,75%.
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο 0,97% σημείωσε η Κύρια Αγορά. Αντίθετα, ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχώρησε κατά 0,65%, των Επενδυτικών κατά 0,26% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,18%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με €129,977.6800 και τιμή κλεισίματος €10,36, καταγράφοντας άνοδο 2,37%. Ακολούθησαν η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €25,058.0000, τιμή κλεισίματος €6,25 και πτώση 1,57%, η The Cyprus Cement με €18,304.8900 και τιμή κλεισίματος €1,38, χωρίς μεταβολή, η NET INFO με €15,000.0000 και τιμή κλεισίματος €1,10, χωρίς μεταβολή, και η Logicom με €12,605.6000 και τιμή κλεισίματος €2,70, επίσης χωρίς μεταβολή.
Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 83.
Σε ανακοίνωσή του, το ΧΑΚ ενημέρωσε ότι η ιστοσελίδα του δεν θα είναι διαθέσιμη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης και συντήρησης των εσωτερικών συστημάτων του Οργανισμού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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