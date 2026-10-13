Νέες εκτιμήσεις ΔΝΤ για κυπριακή οικονομία, στο 2,9% η ανάπτυξη 2026, στο 3,7% ο πληθωρισμός

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση World Economic Outlook Οκτωβρίου 2026 για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, το Ταμείο εκτιμά στις νέες προβλέψεις του ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,7% φέτος και θα υποχωρήσει στο 1,9% το 2027.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027, που παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στις 12 Οκτωβρίου στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ανάπτυξη 3,1% το 2026 και 2,9% το 2027.

Στις προβλέψεις του στο World Economic Outlook Απριλίου του 2026, το ΔΝΤ ανέμενε πληθωρισμό 2,6% για φέτος και μόλις 1,6% το 2027.

Εξάλλου, στο World Economic Outlook του Οκτωβρίου 2026, το ΔΝΤ αναφέρει ότι αναμένει τώρα πως το ποσοστό ανεργίας θα υποχωρήσει στο 4% το 2026, από το 4,6% που ανέμενε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 2027 εκτιμάται ότι η ανεργία θα αυξηθεί ελαφρά στο 4,4%, σε σύγκριση με 4,7% που εκτιμούσε τον περασμένο Απρίλιο.

Όσον αφορά το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το ΔΝΤ παρουσιάζεται αισιόδοξο καθώς εκτιμά ότι θα μειωθεί στο 7,7% το 2026 και θα παραμείνει το ίδιο το 2027, σε αντίθεση με την πρόβλεψη του τον Απρίλιο του 2026 όταν ανέμενε έλλειμμα 9,3% για το 2026 και 10,3% για το 2027.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, «η παγκόσμια οικονομία επιδεικνύει για άλλη μια φορά ανθεκτικότητα, αν και με ανομοιόμορφο τρόπο και με ταχέως περιοριζόμενα περιθώρια προσαρμογής, βραχυπρόθεσμα».

«Η οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διατηρήθηκε σε καλύτερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις διαρκείς πιέσεις λόγω των εμπορικών εντάσεων», υπογραμμίζει.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 3,1% το 2026 και στο 3,4% το 2027 — ποσοστά αμετάβλητα για το 2026 και ελαφρώς αναθεωρημένα προς τα πάνω για το 2027 σε σχέση με τις προβλέψεις της έκθεσης World Economic Outlook (WEO) του Απριλίου 2026.

Σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει να αυξηθεί στο 4,7% το 2026 και στη συνέχεια να υποχωρήσει στο 4,1% το 2027, καταγράφοντας σωρευτική ανοδική αναθεώρηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, με την προσωρινή αυτή αύξηση να οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, όπως σημειώνει.

Αναφέρει ότι χώρες με περιορισμένη άμεση έκθεση στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ισχυρή συμμετοχή στην τεχνολογική άνοδο θα δουν τη δραστηριότητά τους να διατηρείται ή να ενισχύεται.

Αναφέροντας ότι οι κίνδυνοι είναι προσανατολισμένοι προς τα κάτω, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι ένα παρατεταμένο αδιέξοδο ή περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή «θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων σε υψηλά και ασταθή επίπεδα, να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις, να επιδεινώσει τα δημοσιονομικά και εξωτερικά ισοζύγια και να επιβαρύνει την ανάπτυξη».

Περαιτέρω, το Ταμείο αναφέρει ότι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, κυβερνοεπιθέσεις ή ακραία καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να εντείνουν αυτές τις επιπτώσεις.

Στο 3,1% θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΝΤ, η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί από 3,5% το 2025, σε 3,1% το 2026, προτού ανακάμψει στο 3,4% το 2027 – ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τις προβλέψεις του Απριλίου για το 2026 και αναθεωρημένο προς τα πάνω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2027.

Σημειώνει ότι 32 οικονομίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 95% της παγκόσμιας ανάπτυξης, έναντι 54 οικονομιών τον περασμένο Απρίλιο.

Αναφέρει ότι η ανάπτυξη στις προηγμένες οικονομίες αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς από 2,0% το 2025, σε 2,1% το 2026, προτού επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2027.

Προσθέτει ότι στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% για το 2026 και το 2027 – ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο για το 2026 και αναθεωρημένο προς τα πάνω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2027.

Στη Ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 1,1% το 2026 και στο 1,2% το 2027.

«Η πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την έκθεση WEO του Απριλίου και για τα δύο έτη, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και της χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης», υπογραμμίζει.

Σημειώνει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάπτυξη προβλέπεται να παραμείνει σταθερή στο 1,3% το 2026 – επίπεδο που αντιστοιχεί σε ανοδική αναθεώρηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την έκθεση WEO του Απριλίου – και να υποχωρήσει ελαφρώς στο 1,2% το 2027, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια ασκούν πιέσεις στην κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Αναφέρει επίσης ότι η ανάπτυξη στην Ιαπωνία προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 0,7% το 2026, «με τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης να αμβλύνουν εν μέρει τις επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, και να σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο το 2027».

Εξάλλου, σύμφωνα με το ΔΝΤ, στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 4,5% το 2025 σε 3,7% το 2026, προτού ανακάμψει στο 4,4% το 2027.

«Η ανάπτυξη στην αναδυόμενη και αναπτυσσόμενη Ασία αναμένεται να επιβραδυνθεί ελαφρώς», σημειώνει.

Αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας το 2026 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 4,5%, καθώς οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αβεβαιότητα και τους διαρθρωτικούς αντίρροπους ανέμους, αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

«Η στήριξη μέσω της άσκησης πολιτικής αναμένεται να αποτρέψει μια πιο έντονη επιβράδυνση», προσθέτει.

Τέλος, για την Ινδία, το ΔΝΤ αναφέρει πως αυτή παραμένει μεταξύ των μεγάλων οικονομιών με τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, με την ανάπτυξη για το 2026 να προβλέπεται στο 7,0%.

Πηγή: ΚΥΠΕ