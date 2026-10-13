Στα €64,7 δισ. οι εξαγωγές ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων της ΕΕ το 2025

Οι εισαγωγές των συγκεκριμένων αυτοκινήτων ανήλθαν σε €45,1 δισ., έναντι €43,4 δισ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Το εμπόριο ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων έχει ενισχυθεί σημαντικά από το 2017, σύμφωνα με τη Eurostat. Εκείνη τη χρονιά, οι δύο κατηγορίες αντιστοιχούσαν συνολικά στο 10% των εισαγωγών αυτοκινήτων της ΕΕ και στο 3% των εξαγωγών.

Το 2025, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 20% των συνολικών εισαγωγών αυτοκινήτων της ΕΕ και στο 18% των εξαγωγών, σε σύγκριση με 0,8% και 1,1% αντίστοιχα το 2017. Τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά είχαν μερίδιο 17% στις εισαγωγές και 9% στις εξαγωγές, από 1,2% και 1,8% το 2017. Για τα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 23% και 14% το 2025, από 8% και 0,3% το 2017.

Σχεδόν τέσσερα στα δέκα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην ΕΕ το 2025 ήταν ηλεκτρικά ή υβριδικά. Από τα 12,6 εκατ. αυτοκίνητα που παρήχθησαν συνολικά, τα 4,8 εκατ. ανήκαν σε αυτές τις κατηγορίες, σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότερα από τα 3,9 εκατ. του 2024.

Από τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην ΕΕ το 2025, το 17% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, το 7% επαναφορτιζόμενα υβριδικά και το 14% μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά.

Η αξία παραγωγής ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ έφθασε τα €139 δισ. το 2025, από €123 δισ. την προηγούμενη χρονιά. Τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αξία παραγωγής, με €68 δισ. έναντι €58 δισ. το 2024. Ακολούθησαν τα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά με €38 δισ., όσο και το προηγούμενο έτος, και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά με €33 δισ., από €27 δισ.

Ως ποσοστό της συνολικής αξίας παραγωγής αυτοκινήτων στην ΕΕ, τα αμιγώς ηλεκτρικά αντιστοιχούσαν στο 21%, τα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά στο 12% και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά στο 10%.

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στις εισαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με μερίδιο 42%. Ακολούθησαν η Νότια Κορέα με 27% και η Ιαπωνία με 9%.

Κυριότερος προορισμός των εξαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, με μερίδιο 35%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νορβηγία ακολούθησαν με 14% η καθεμία.

Πηγή: ΚΥΠΕ