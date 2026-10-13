Από το 2027 αυξημένες παροχές υγείας και επιδότηση €400 για τα μέλη της ΕΤΥΚ

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της συντεχνίας, οι αποφάσεις λήφθησαν με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση της στήριξης προς τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, αξιοποιώντας τη θετική πορεία και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.

«Με βάσει την πορεία του Ταμείου και τη θετική σημερινή κατάσταση του μας δίνει την ευκαιρία με ιδιαίτερη ικανοποίηση να ανακοινώσουμε σήμερα ότι, σε συνεργασία με την ΕΤΥΚ, αποφασίσθηκαν περαιτέρω αυξήσεις στις καλύψεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ, καθώς επίσης και την αύξηση του ποσού επιδότησης της Ατομικής Μερίδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη στήριξη προς τα μέλη μας», αναφέρει η συντεχνία.

Αύξηση στις καλύψεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ

Όπως αναφέρεται, η Οργάνωση και το Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, προχωρούν σε βελτιώσεις των παρεχόμενων καλύψεων. Υπενθυμίζεται ότι σημαντικές αυξήσεις στις καλύψεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ είχαν ήδη υλοποιηθεί τον Ιούνιο του 2024.

Οι καλύψεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ, για όσα δεν καλύπτει το Γε.Σ.Υ, έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα ψηλό επίπεδο καθιστώντας το Ταμείο ένα από τα σημαντικότερα ωφελήματα των μελών της, υποστηρίζει η συντεχνία.

Αύξηση του ποσού επιδότησης της Ατομικής Μερίδας στα €400

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία της ΕΤΥΚ και το Προεδρείο του Ταμείου Υγείας της ΕΤΥΚ αποφάσισαν το 2025 την επιδότηση της Ατομικής Μερίδας των μελών του ΤΥ-ΕΤΥΚ που είναι και μέλη της ΕΤΥΚ με το ποσό των €300 κάθε χρόνο.

Η ηγεσία της ΕΤΥΚ και το Προεδρείο του Ταμείου Υγείας αποφάσισαν την αύξηση του ετήσιου ποσού επιδότησης της Ατομικής Μερίδας από €300 σε €400, για τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ που είναι και μέλη της ΕΤΥΚ.