Άνοδος για δεύτερη διαδοχική ημέρα στο Χρηματιστήριο

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 182,74 μονάδες, με άνοδο 0,30%.

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσαν η Κύρια Αγορά κατά 0,32%, οι Επενδυτικές κατά 0,15% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,07%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές €183.908 και τιμή κλεισίματος €10,44, σημειώνοντας άνοδο 0,77%. Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική με €8.948, τιμή κλεισίματος €1,37 και χωρίς μεταβολή, η Logicom με €2.970, τιμή κλεισίματος €2,70 και χωρίς μεταβολή, η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων με €2.888, τιμή κλεισίματος €1,385 και άνοδο 0,73%, καθώς και η Cyprus Forest Industries με €2.507, τιμή κλεισίματος €1,48 και πτώση 1,33%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις καθοδικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 42.

Πηγή: ΚΥΠΕ