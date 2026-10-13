Με κέρδη έκλεισε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Την Τρίτη, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 311 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,29%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €206.528.
Άνοδος για δεύτερη διαδοχική ημέρα στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 311 μονάδες, με κέρδη 0,29%, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €206.528.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 182,74 μονάδες, με άνοδο 0,30%.
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσαν η Κύρια Αγορά κατά 0,32%, οι Επενδυτικές κατά 0,15% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,07%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές €183.908 και τιμή κλεισίματος €10,44, σημειώνοντας άνοδο 0,77%. Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική με €8.948, τιμή κλεισίματος €1,37 και χωρίς μεταβολή, η Logicom με €2.970, τιμή κλεισίματος €2,70 και χωρίς μεταβολή, η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων με €2.888, τιμή κλεισίματος €1,385 και άνοδο 0,73%, καθώς και η Cyprus Forest Industries με €2.507, τιμή κλεισίματος €1,48 και πτώση 1,33%.
Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις καθοδικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 42.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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