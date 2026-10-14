Οι περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα «τιμωρήσουν» τους εργαζόμενους

Η αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η στήριξη των εργαζόμενων γονέων και η βοήθεια προς εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους όταν κλείνει ένα εργοστάσιο συγκαταλέγονται στα μέτρα που τίθενται σε κίνδυνο από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για μείωση του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ κατά 8% ή €141 δισ. Σύμφωνα με την Ευ...

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