ΟΕΒ: Συνεργασίες Κύπρου–Γερμανίας για αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτροκίνηση

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής γερμανικών εταιρειών στην Κύπρο. Στα γραφεία της ΟΕΒ έγινε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αποστολής και βασικών φορέων του ενεργειακού τομέα στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων, πανεπιστημίων και της ΟΕΒ.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν τρόποι ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τις τεχνολογίες, τις υποδομές και τις συνεργασίες που θα χρειαστεί η Κύπρος τα επόμενα χρόνια. Στόχοι είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα και η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εξατομικευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ γερμανικών εταιρειών και κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών. Δεκάδες στοχευμένες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί στα γραφεία της ΟΕΒ, με την έναρξή τους στις 13 Οκτωβρίου και τη συνέχισή τους έως τις 16 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειές της για αναζήτηση λύσεων στις ενεργειακές προκλήσεις, ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Η ανακοίνωση της ΟΕΒ έχει ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ