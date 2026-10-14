Στην τελική λίστα των ευρωπαϊκών Water-Smart Awards 2026 ο ΕΟΑ Λεμεσού

Η υποψηφιότητα του Οργανισμού συνδέεται με τη στρατηγική του για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, με στόχο τον περιορισμό των απωλειών νερού και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου Water Innovation Europe 2026, που διοργανώνεται από τον οργανισμό Water Europe. Τον ΕΟΑ Λεμεσού εκπροσώπησε ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλης Βρυωνίδης.

Νικήτρια στην κατηγορία «Water-Smart City and Region Award» αναδείχθηκε η πόλη Sabadell της Ισπανίας.

Επενδύσεις €12 εκατ. για την έξυπνη διαχείριση του νερού

Στο επίκεντρο της υποψηφιότητας του ΕΟΑ Λεμεσού βρίσκεται το «Limassol Smart Water Network Living Lab», μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για την παρακολούθηση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του υδρευτικού δικτύου.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους περίπου €12 εκατομμυρίων, με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την αγορά και εγκατάσταση 80.000 έξυπνων υδρομετρητών, περισσότερων από 200 αισθητήρων, συστημάτων παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και τεχνολογιών ψηφιακών διδύμων (Digital Twins).

Οι τεχνολογίες αυτές αποσκοπούν στον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών, την παρακολούθηση της κατανάλωσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση της πίεσης και την πρόληψη προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης.

Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λεμεσού προωθεί την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, με περισσότερο από το 80% του ανακτημένου νερού να αξιοποιείται για σκοπούς άρδευσης, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

«Σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς μας»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, χαρακτήρισε τη συμπερίληψη του Οργανισμού στην τελική λίστα των βραβείων σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του.

«Η συμπερίληψη του ΕΟΑ Λεμεσού στην τελική λίστα των Water-Smart Awards 2026 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων προς όφελος των καταναλωτών», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της λειψυδρίας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η επένδυση σε καινοτόμες λύσεις αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον Οργανισμό.

«Η παρουσία μας στην τελική λίστα των ευρωπαϊκών βραβείων μάς δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε το έργο μας, με στόχο τη μείωση των απωλειών νερού, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υποδομών μας και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την πόλη και την επαρχία Λεμεσού», πρόσθεσε.

Η σημασία της υποψηφιότητας εν μέσω λειψυδρίας

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις στους υδάτινους πόρους της, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Τα Water-Smart Awards, τα οποία απονέμονται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό Water Europe, αναγνωρίζουν πρωτοβουλίες που παρουσιάζουν πρόοδο στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, προωθώντας την καινοτομία, την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ Λεμεσού συγχαίρει την ισπανική πόλη Sabadell για τη βράβευσή της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων για την αντιμετώπιση των κοινών περιβαλλοντικών προκλήσεων.