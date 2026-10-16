Γιώργος Θεοχαρίδης: Η παρακαταθήκη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το «παρά πέντε» της αποχώρησης

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», o κ. Θεοχαρίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που προωθήθηκαν στον τρόπο άσκησης της εποπτείας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Αναφερόμενος στους επενδυτές, απηύθυνε έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων, τονίζοντας ότι οι μεγαλύτερες αποδόσεις συνοδεύονται πάντοτε από αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο.

Σχολιάζει επίσης τις χαμηλές επενδύσεις στο κυπριακό χρηματιστήριο, σημειώνοντας ότι ώθηση θα δώσει η ιδιωτικοποίησή του.

Ενημέρωση στο παρά πέντε

Στο πλαίσιο του podcast, ο κ. Θεοχαρίδης αποκάλυψε επίσης ότι ενημερώθηκε μόλις την τελευταία εβδομάδα πριν από τη λήξη της θητείας του ότι δεν θα ανανεωνόταν ο διορισμός του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι επιθυμούσε να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε το 2021, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αποφάσεις για διορισμούς και ανανεώσεις θητειών ανήκουν στην Πολιτεία. Τάχθηκε επίσης υπέρ της ενίσχυσης της θεσμικής συνέχειας, εκφράζοντας την άποψη ότι απαιτούνται διαδικασίες που να διασφαλίζουν ομαλότερη μετάβαση στις τεχνοκρατικές θέσεις και μεγαλύτερη θεσμική σταθερότητα.

Διαβάστε τη συνέντευξη του κ. Θεοχαρίδη στον Πολίτη της Κυριακής