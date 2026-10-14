Οριακή άνοδος στο ΧΑΚ την Τετάρτη

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 311,38 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,12%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €140.137,98. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 183,00 μονάδες, με κέρδη 0,14%.

Από τους επιμέρους δείκτες, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,37%. Αμετάβλητοι παρέμειναν οι δείκτες των Επενδυτικών, της Εναλλακτικής Αγοράς και των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές αξίας €118.253,68 και τιμή κλεισίματος €10,31, σημειώνοντας πτώση 1,25%. Ακολούθησαν η Demetra Holdings με €11.267,76, τιμή κλεισίματος €1,37 και χωρίς μεταβολή, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €3.740,00, τιμή κλεισίματος €6,25 και χωρίς μεταβολή, η K + G Complex με €1.574,12, τιμή κλεισίματος €0,46 και χωρίς μεταβολή, καθώς και η The Cyprus Cement με €1.274,21, τιμή κλεισίματος €1,39 και χωρίς μεταβολή.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, δύο κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και οκτώ παρέμειναν αμετάβλητες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 80 συναλλαγές.

Το ΧΑΚ ανακοίνωσε επίσης την εισαγωγή 40.000 συνήθων μετοχών της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ», ονομαστικής αξίας €1,00, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Ανακοίνωσε παράλληλα την εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ, βάσει των Άρθρων 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Οι μετοχές παραχωρήθηκαν δωρεάν σε στελέχη της εταιρείας, στο πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, και θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 5.080.000 μετοχές. Η διαπραγμάτευσή τους θα αρχίσει τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε την παράταση για δύο ακόμη μήνες, έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2026, της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc και Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Η αναστολή συνεχίζεται λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2026.

Η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αναστολή θα αρθεί εάν εντός των δύο μηνών εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ