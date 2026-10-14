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Οικονομία

Παρατείνεται έως το 2031 η θητεία του Πανίκου Νικολάου στην ηγεσία της Τράπεζας Κύπρου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Την παράταση της θητείας του Πανίκου Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031 αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings και της Τράπεζας Κύπρου

Την παράταση της θητείας του Πανίκου Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031 αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings και της Τράπεζας Κύπρου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε κατά τις συνεδριάσεις των δύο διοικητικών συμβουλίων στις 14 Οκτωβρίου 2026. Ο κ. Νικολάου θα υπογράψει τροποποιητική συμφωνία επί του υφιστάμενου συμβολαίου εργοδότησής του, με την οποία επεκτείνει την περίοδο εργοδότησής του μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2031. 

 

#Τράπεζα Κύπρου

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