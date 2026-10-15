Μιχάλης Δαμιανός για GSI: Σε 2-3 εβδομάδες η NAVTEX - Με την έκδοσή της η Κύπρος καταβάλλει €25 εκατ. (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε επίσης στο κόστος της διασύνδεσης, τα σχέδια αποθήκευσης ενέργειας, τις εξελίξεις στο Βασιλικό και τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

GSI: Τα κόστη και η συμμετοχή της Κύπρου

Ο υπουργός ανέφερε ότι η ΡΑΕΚ έχει αναγνωρίσει μέχρι σήμερα έξοδα ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα αιτήματα του ΑΔΜΗΕ ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια. Πρόσθεσε ότι αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους η μελέτη δέουσας επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα συμβάλει στην αξιολόγηση του κόστους του έργου.

Ο κ. Δαμιανός χαρακτήρισε το GSI σημαντικό γεωπολιτικό έργο, το οποίο θα ενισχύσει την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο και θα επιτρέψει, υπό προϋποθέσεις, την αγορά ρεύματος από την Ευρώπη. Όπως είπε, ο Κύπριος καταναλωτής θα αρχίσει να πληρώνει μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος όταν η διασύνδεση τεθεί σε λειτουργία, κάτι που αναμένεται στα τέλη του 2031 ή το 2032, εφόσον το έργο προχωρήσει κανονικά. Η Κύπρος αναλαμβάνει το 63% του κόστους και η Ελλάδα το 37%, βάσει ευρωπαϊκών κριτηρίων.

Σχέδιο €20 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας

Σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργειας, ο κ. Δαμιανός ανακοίνωσε ότι προωθείται σχέδιο με προϋπολογισμό περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και το 2028, το οποίο θα αφορά εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια. Η εξαγγελία ενδέχεται να γίνει προς τα τέλη του 2026 και η εφαρμογή να αρχίσει τους πρώτους μήνες του 2027, καθώς απαιτούνται αλλαγές στη νομοθεσία για την ασφαλή εγκατάσταση μπαταριών.

Βασιλικό: Οκτώ εταιρείες ενδιαφέρονται για το έργο

Για το έργο στο Βασιλικό, ανέφερε ότι οκτώ εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και οι προσφορές αξιολογούνται. Στόχος είναι η υπογραφή συμφωνίας με τη νέα εταιρεία πριν από το καλοκαίρι του 2027, ενώ η ολοκλήρωση εκτιμάται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ενάμιση χρόνο. Το κόστος, βάσει των προσφορών, ανέρχεται περίπου στα 180 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι το 2029 θα μπορούσε να υπάρχει φυσικό αέριο στην Κύπρο και ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουν αποδεσμευτεί οι γεννήτριες της ΑΗΚ στο Βασιλικό. Για τον «Προμηθέα», ανέφερε ότι αξιολογούνται προσφορές για πιθανή ενοικίασή του στο εξωτερικό, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η Κύπρος τον χρειάζεται πριν από την ολοκλήρωση του έργου.

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ισραήλ για τα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Ισάι», ο κ. Δαμιανός είπε ότι τα εμπορικά ζητήματα έχουν συμφωνηθεί και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση νομικών θεμάτων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στο επόμενο διάστημα, χωρίς να αποκλείει νέα καθυστέρηση.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Δαμιανού στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 15-10-2026