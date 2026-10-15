Ικανοποίηση ΥΠΟΙΚ για τις προβλέψεις του ΔΝΤ για ανάπτυξη, χρέος και ανεργία

Ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την κυπριακή οικονομία χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών τις νέες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνουν τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους, καθώς και τη συνέχιση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια.

«Διαπιστώνουμε με ευχαρίστηση ότι οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που παρουσιάστηκαν χθες στο «World Economic Outlook Οκτωβρίου 2026 για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας» είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές για την κυπριακή οικονομία και ακολουθούν μια σειρά άλλων προβλέψεων κι από άλλους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, οι οποίες επιβεβαιώνουν εμφατικά την ανθεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας που επηρεάζεται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2026 παραμένει σε ψηλά επίπεδα παρά την οριακή μείωση της πρόβλεψης του Ταμείου από το 3% στο 2,9%, λόγω των επιπτώσεων των πολεμικών συγκρούσεων, ενώ αναβάθμισε την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη του 2027 στο 3,2%, από 3% που εκτιμούσε προηγουμένως. Η αντίστοιχη πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για το 2026 παραμένει στο 3,1% βασισμένη και στα εξαμηνιαία αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας που καταγράφουν ρυθμό ανάπτυξης 3,2%.

«Οι προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης, παρά τις μικρές μεταξύ τους αποκλείσεις, διατηρούν την Κύπρο στα ψηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώνουν τη σωστή οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη που βασίζεται στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και, πρωτίστως, τη δυναμική των κυπριακών επιχειρήσεων και των εργαζομένων», τονίζει.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, προσθέτει, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης, το Ταμείο εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 3,7% για το 2026, ενώ προβλέπει ότι θα υποχωρήσει στο 1,9% το 2027 «επιβεβαιώνοντας πλήρως τις συντονισμένες και στοχευμένες προσπάθειες της κυβέρνησης μέσω των πακέτων στήριξης για άμβλυνση των συνεπειών της ακρίβεια και των πολυεπίπεδων προσπαθειών της για αύξηση του εισοδήματος των πολίτων, για σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών τάσεων τα επόμενα χρόνια».

Πολύ ενθαρρυντικές, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι οι προβλέψεις του ΔΝΤ και για την ανεργία, καθώς το Ταμείο προβλέπει να μειώνεται από 4.6% σε 4% το 2026 και από 4.7% σε 4.4% το 2027, «επιβεβαιώνοντας τις ορθολογικές πολιτικές της κυβέρνησης που έχει επιτύχει ώστε η οικονομία της Κύπρου να λειτουργεί σήμερα αλλά και στο μέλλον σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν».

«Δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε με ικανοποίηση και την πρόβλεψη του ΔΝΤ για τη συνεχιζόμενη μείωση του δημοσίου χρέους, για το οποίο το Ταμείο προβλέπει να μειωθεί στο 38,6% μέχρι το 2029. Μια σημαντική εξελιξη η οποία θα είναι πρωτόγνωρη και ευεργετική για την κυπριακή οικονομία», επισημαίνει.

Τέλος, σημειώνει, η πρόβλεψη του ΔΝΤ για πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 2,6% το 2026 και 2,5% το 2027, καταδεικνύει τη σωστή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση με τη δημιουργία πλεονασμάτων που προσφέρουν σταθερότητα στην οικονομία και την απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και για την άσκηση ορθής κοινωνικής πολιτικής για στοχευμένη στήριξη ευάλωτων ομάδων των πολιτών.

«Ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Οικονομικών, θα συνεχίσουμε με προσήλωση την προσεκτική και προληπτική δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούμε, η οποία με βάση τα στοιχεία και όλες τις προβλέψεις των διεθνών Οργανισμών, ενισχύει την αξιοπιστία της οικονομίας μας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική προς όφελος των πολιτών», καταλήγει.