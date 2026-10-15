Βουτιά στις μετοχές της AI – Γιατί αναμένεται να συνεχιστεί η αναταραχή στις αγορές

Οι απώλειες στην Ασία ήταν ιδιαίτερα έντονες, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να υποχωρεί κατά 7,57% στο κλείσιμο της Πέμπτης, μετά από ενδοσυνεδριακή βουτιά που οδήγησε σε προσωρινή αναστολή των συναλλαγών. Ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έχασε σχεδόν 5%, ενώ οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις ευρωπαϊκές αγορές τεχνολογίας.

Στη Νότια Κορέα, οι μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics κατέγραψαν απώλειες περίπου 10% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Στην Ιαπωνία, η SoftBank, επενδυτής της OpenAI, υποχώρησε σχεδόν 10%, ενώ η Kioxia, κατασκευάστρια ημιαγωγών και μνημών, έχασε 12,3%. Στην Ευρώπη, η ASML, κορυφαίος προμηθευτής εξοπλισμού για την κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών, σημείωσε πτώση άνω του 5%.

Η αναταραχή τροφοδοτείται από την άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 3,7% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, στον απόηχο του πολέμου με το Ιράν, ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Αβεβαιότητα για επιτόκια και εκλογές

Η μεταβλητότητα στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενδέχεται να συνεχιστεί έως ότου αποσαφηνιστούν δύο κρίσιμοι παράγοντες, η κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και η σύνθεση του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Αυτή είναι η εκτίμηση του Νάιτζελ Γκριν, διευθύνοντος συμβούλου του deVere Group, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οργανισμούς χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει, οι αγορές καλούνται να αποτιμήσουν τις τεχνολογικές εταιρείες χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και τις πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Κατά τον ίδιο, οι εταιρείες ημιαγωγών επηρεάζονται περισσότερο επειδή είχαν καταγράψει τις μεγαλύτερες ανόδους το προηγούμενο διάστημα και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο κόστος δανεισμού. Όταν αλλάζει το επενδυτικό κλίμα, οι μετοχές τους τείνουν να καταγράφουν εντονότερες διακυμάνσεις, τόσο ανοδικά όσο και καθοδικά.

Ο Γκριν εκτιμά ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη όσο οι επενδυτές αναμένουν περισσότερη σαφήνεια για τη νομισματική πολιτική και το αποτέλεσμα των εκλογών. Η συνεδρίαση της Fed είναι προγραμματισμένη για τις 27 και 28 Οκτωβρίου, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ενώ η τελευταία συνεδρίαση της Τράπεζας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος θεωρεί πιθανή τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων τον Οκτώβριο και μια νέα αύξησή τους τον Δεκέμβριο. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμησή του και όχι για ειλημμένη απόφαση της Fed.

Διπλό πλήγμα από τα υψηλότερα επιτόκια

Οι εταιρείες τεχνολογίας αντιμετωπίζουν μια διπλή πρόκληση όταν αυξάνεται το κόστος χρήματος. Από τη μία πλευρά, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν τη σημερινή αξία των μελλοντικών κερδών τους, επιβαρύνοντας τις αποτιμήσεις τους. Από την άλλη, καθιστούν ακριβότερη τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τις χαμηλότερες από τις προσδοκίες επιδόσεις της Anthropic, οι οποίες επιβάρυναν το κλίμα απέναντι στις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η υποχώρηση των ομολόγων ενός ιδιαίτερα χρεωμένου παρόχου υπολογιστικών υποδομών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αναζωπύρωσε τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα ορισμένων επιχειρηματικών μοντέλων και το ύψος του δανεισμού στον κλάδο.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στηρίζεται σε μεγάλες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστική ισχύ και προηγμένους ημιαγωγούς. Εάν το κόστος χρηματοδότησης παραμείνει υψηλό, οι επενδυτές ενδέχεται να γίνουν πιο επιλεκτικοί ως προς τις εταιρείες που μπορούν να μετατρέψουν τις επενδύσεις τους σε σταθερά έσοδα και ταμειακές ροές.

Οι ισχυρές επιδόσεις δεν αρκούν

Οι πρόσφατες πιέσεις καταδεικνύουν ότι ακόμη και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα δεν αρκούν απαραίτητα για να προστατεύσουν τις μετοχές από μια γενικευμένη αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η TSMC, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως συμβασιούχος κατασκευαστής ημιαγωγών, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 2% στην Ταϊβάν πριν από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που σηματοδότησαν έκτο συνεχόμενο τρίμηνο με κέρδη-ρεκόρ.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες στον τομέα των μνημών ημιαγωγών προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις ασιατικές αγορές, οι οποίες είχαν επωφεληθεί σημαντικά από το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ζήτηση για υλικό τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή και οι κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών βρίσκονται σε σχετικά ευνοϊκή θέση. Εκείνο που αλλάζει, κατά την εκτίμησή του, είναι το τίμημα που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν οι επενδυτές για τις μετοχές τους, με την αγορά ομολόγων να επηρεάζει ολοένα περισσότερο τη διαμόρφωση των αποτιμήσεων.

Στροφή προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις

Η αναταραχή συνοδεύτηκε από ενδείξεις μετακίνησης κεφαλαίων προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία. Οι αποδόσεις των δεκαετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 0,09 ποσοστιαίες μονάδες, στο 5,1%, ενώ οι αντίστοιχες ιαπωνικές αποδόσεις μειώθηκαν κατά 0,07 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,92%. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές των ομολόγων.

Το δολάριο εξασθένησε κατά 0,6% έναντι καλαθιού βασικών νομισμάτων, με το ευρώ και το ιαπωνικό γεν να ενισχύονται. Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε έως και 2,4%, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2025.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε την έβδομη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίασή του, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από τον Σεπτέμβριο του 2024, έχοντας χάσει περισσότερο από 16% μέσα σε έναν μήνα. Από τις 916 μετοχές που διαπραγματεύονταν στην αγορά, μόλις 52 έκλεισαν με άνοδο την Πέμπτη.