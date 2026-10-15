Μουσιούττας για συνταξιοδοτικό: Μέχρι αύριο στους εταίρους το αναθεωρημένο νομοσχέδιο

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σημερινή συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις σήμερα και πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά καλό κλίμα, παρά τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά, σήμερα μην περιμένετε εκπλήξεις όπως υπήρχαν την προηγούμενη φορά, προσθέτοντας ότι «απομένει να δούμε εάν υπάρχει και σε ποιο βαθμό περιθώριο για οποιεσδήποτε αλλαγές, τόσο σε αυτά τα θέματα όσο και σε άλλα, τα οποία ανέφερα ως μικρότερης σημασίας».

Επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η 1η Ιανουαρίου για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τον Υπουργό έχει σταλεί γραπτώς η θέση του ΚΕΒΕ και αναμένονται και οι θέσεις της ΟΕΒ, ενώ εξήγησε ότι ακόμα και με την κατάθεση του νομοσχεδίου θα μπορεί να αποστέλλονται προσθήκες και διαφοροποιήσεις.

Επόμενα χρονοδιαγράμματα

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε επίσης το πρόγραμμα των επόμενων συνεδριών του σώματος, σημειώνοντας ότι στις 29 Οκτωβρίου θα συζητηθούν τα Ταμεία Προνοίας. «Η 29η Οκτωβρίου είναι Πέμπτη. Ναι, είναι η τελευταία συνεδρία του μήνα και σε αυτή θα ξεκινήσει η συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για τα Ταμεία Προνοίας, τα οποία μέχρι τώρα συζητούνται σε βάθος στις τεχνικές επιτροπές».

Είπε επίσης ότι μέχρι τις 20 του μηνός θα έχουν υποβληθεί εισηγήσεις από τους κοινωνικούς εταίρους για τις οποίες θα ζητηθούν εξηγήσεις και επεξηγήσεις, προσθέτοντας ότι στις 27 του μηνός θα γίνει ανάλυση και αυτών των προτάσεων που θα έχουν υποβληθεί και στις 29 όλο το πακέτο θα μεταφερθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, μαζί πλέον με τις δικές μας εισηγήσεις, ούτως ώστε να προχωρήσει ο διάλογος που αφορά τα Ταμεία Προνοίας.

Ο Υπουργός παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την έγκαιρη κατάθεση του νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο με το πρόγραμμα συναντήσεων και τα χρονοδιαγράμματα είναι εφικτό να κατατεθεί έγκαιρα στη Βουλή, ο Υπουργός απάντησε «είμαι αισιόδοξος», ενώ λακωνική ήταν και η απάντησή του αναφορικά με τη χρονική στιγμή κατάθεσης του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο. «Το συντομότερο», ανέφερε για να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι αυτό σημαίνει σε λιγότερο από ένα μήνα, ενώ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία αφήνοντας το ακριβές χρονοδιάγραμμα ανοικτό.

«Δεν το λέω γιατί δεν θέλω να σας πω. Ο λόγος που δεν πήγαμε ακόμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε πάει, είναι διότι αναμένουμε την τελική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία επί του νομοθετήματος. Επειδή γνωρίζω ότι ήδη έχουν διεξέλθει σε μεγάλο βαθμό το νομοθέτημα, αναμένουμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε», δήλωσε.

Σημείωσε επίσης πως οι συναντήσεις και οι συζητήσεις θα συνεχίζονται και, «αν προκύψει σύγκλιση σε κάτι για το οποίο μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε να έχουμε σύγκλιση, δεν μας εμποδίζει οτιδήποτε, ούτε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την ώρα που θα είμαστε στη Βουλή, να αναφέρουμε εκεί, εννοείται και προφορικά και γραπτώς, ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε διαφοροποιήσει τη θέση μας». Υπογράμμισε ότι «ο διάλογος είναι συνεχής και το εννοούμε. Δεν είναι απλώς για να πηγαίνουμε στις συναντήσεις». Γνώμονας είναι, όπως τόνισε ο κ. Μουσιούττας, η βιωσιμότητα του Ταμείου και τα δημόσια οικονομικά.

Ταμεία Προνοίας και Συντάξεις Χηρείας

Σε σχέση με το τι έχει συζητηθεί σήμερα, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από πέντε κύρια σημεία, μεταξύ αυτών η αναλογιστική μείωση του 12% για την πρόωρη αφυπηρέτηση στα 63. «Ζητήσαμε να ακούσουμε ξανά διεξοδικά τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν απαντήσαμε σε οτιδήποτε, όμως θέλαμε να ακούσουμε ξανά τις θέσεις τους, για να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να συνδυαστούν με την πρόταση την οποία έχουμε κάνε, και μάλιστα την έχουμε κάνει με τρεις παραλλαγές, τις οποίες είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγών στην αναλογιστική μείωση του 12%, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το Υπουργείο άκουσε εκ νέου τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων, χωρίς να δεσμευτεί για οποιαδήποτε αλλαγή, τόσο στο συγκεκριμένο ζήτημα όσο και στα υπόλοιπα τέσσερα θέματα που συζητήθηκαν.

«Σκοπός δεν είναι, επειδή εμείς έχουμε πει κάτι, να είναι θέσφατο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι στόχος είναι να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια διαφοροποιήσεων. Τόνισε, ωστόσο, ότι λαμβάνονται πάντα υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες τόσο του Ταμείου όσο και του κράτους, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους, καθώς όλα τα αιτήματα που τέθηκαν έχουν οικονομικό κόστος. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα εξετάσει κατά πόσο μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές, ώστε, εφόσον είναι εφικτό, να ικανοποιηθεί κάποιο ή κάποια από τα αιτήματα που ανέπτυξαν οι κοινωνικοί εταίροι.

Είπε επίσης ότι έγινε αναφορά στο ύψος των συντάξεων, αλλά κυρίως για το ύψος του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, αναφέροντας ότι υπάρχει αίτημα από οργανώσεις, «όπως αυτό, ότι θα πρέπει, αντί στα 910 ευρώ που είναι η δική μας εισήγηση, να φτάνει μέχρι το λεγόμενο όριο της φτώχειας, που είναι 1.130 ευρώ». Εξήγησε ότι αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε μεγάλο οικονομικό κόστος. «Όμως, επειδή θέλουμε να εξαντλήσουμε τον διάλογο, θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις τους, για να δούμε εάν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο για οποιαδήποτε αλλαγή. Δεν τοποθετηθήκαμε. Αναμένουμε να δούμε ξανά τις αναλογιστικές μας μελέτες, για να διαπιστώσουμε εάν σε κάποιο από τα θέματα ή σε όλα τα θέματα υπάρχει ενδεχόμενο διαφοροποίησης», ανέφερε.

Σημείωσε επίσης τέθηκε επίσης το θέμα της σύνταξης χηρείας των ανδρών, για αυτούς που έχουν χάσει τη σύζυγό τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και το θέμα των Ταμείων Προνοίας για το οποίο υπάρχει αναφορά και πάλι από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει παράλληλα και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία-πλαίσιο πριν από την ψήφιση, τουλάχιστον, του νομοθετήματος όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα.

Σημείωσε ότι έχουν αναφέρει σχετικά ξανά στους κοινωνικούς εταίρους για την επίσπευση των συνεδριών για τα Ταμεία Προνοίας. Ανέφερε επίσης ότι στις 20 και 27 του μηνός θα γίνουν δύο συνεδρίες και στις 29 του μηνός το θέμα θα συζητηθεί σε επίπεδο Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

«Άρα, εντός των επόμενων 15 ημερών θα έχουμε τις θέσεις των εταίρων όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα και ακολούθως υπάρχουν και οι δικές μας θέσεις, σε μια προσπάθεια να υπάρξει συγκερασμός απόψεων, για να μπορέσει, ει δυνατόν, να υπάρξει συμφωνία-πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα, που και εμείς τον θεωρούμε σημαντικό ως συμπλήρωμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων» ανέφερε, σημειώνοντας ότι, υπάρχουν και άλλα θέματα, μικρότερης σημασίας, αλλά σημαντικά, τεχνικής κυρίως φύσεως, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας.

Οι εργοδότες έθεσαν επίσης το θέμα των μερισμάτων όπως ανέφερε ο Υπουργός. «Ξεκαθαρίσαμε ότι το θέμα των μερισμάτων, όπως το έχουμε βάλει μέσα, έχει διαφοροποιηθεί. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αλλά επιβεβαιώσαμε σήμερα ότι μιλούμε για μερίσματα μέχρι τις δύο μονάδες ασφαλιστικού λογαριασμού».

Εξήγησε ότι τα μερίσματα θα είναι μέχρι του ύψους των 23.000 ευρώ εισοδήματος. «Άρα, αν κάποιος έχει εισόδημα 15.000 ευρώ τον χρόνο, χάριν συζήτησης από τον μισθό του, και έχει και ένα μέρισμα της τάξης των 30.000 ευρώ, δηλαδή 15.000 και 30.000 ευρώ, αυτό θα μπει στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μέχρι τις 23.000 ευρώ. Άρα, θα είναι στις 15.000 ευρώ που είναι ο μισθός και σε 8.000 ευρώ από τις 30.000 ευρώ που είναι τα μερίσματα», είπε, σημειώνοντας ότι στην ουσία μπαίνει ένας κόφτης.

Τα παραδείγματα της μεταρρύθμισης

Σε σχέση με τη φορολόγηση των μερισμάτων θέμα το οποίο συζητήθηκε σήμερα, ο Υπουργός είπε ότι πρόσφατα υπήρξε μείωση της σχετικής φορολογίας. Χαρακτήρισε δίκαιη και προς τη σωστή κατεύθυνση την πρόνοια για τα μερίσματα, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με στοιχεία, μεγάλος αριθμός ατόμων που δηλώνουν τόσο μισθό όσο και μερίσματα, δηλώνουν μισθούς της τάξης των 500 με 750 ευρώ τον μήνα, κάτι που, όπως διευκρίνισε, είναι νόμιμο. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ετήσιους μισθούς της τάξης των 9.000 με 10.000 ευρώ, με βάση τους οποίους τα άτομα αυτά θα ήταν δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. «Αυτή την ανησυχία, αυτή την “αδικία”, σε εισαγωγικά, προσπαθούμε να διορθώσουμε με το θέμα των μερισμάτων», ανέφερε, εξηγώντας ότι με την εισαγωγή του ανώτατου ορίου, ο καθένας θα μπορεί, μέσω των δικών του εισφορών, να λαμβάνει την αντίστοιχη σύνταξη που του αναλογεί, αντί να λαμβάνει προνοιακά ωφελήματα. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι συνεχίζεται η επεξεργασία του νομοθετήματος, σημειώνοντας ότι κατά τη σημερινή συνάντηση ακούστηκαν εκ νέου οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων.

Σε ερώτηση για τα παραδείγματα υπολογισμού των συντάξεων, τα οποία γνωστοποιήθηκαν από πλευράς Υπουργείου ανέφερε ότι «αυτά δεν αλλάζουν με όσα συζητούμε, τουλάχιστον όχι προς το χειρότερο». Είπε ότι αυτά που δημοσιοποιούνται, βασίζονται σε στοιχεία του 2024 και θα μπορούν να επικαιροποιηθούν μόλις εγκριθεί το νομοσχέδιο από τη Βουλή.

Σύμφωνα με ενδεικτικά παραδείγματα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για συντάξεις χαμηλών, μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, η προτεινόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις χαμηλών προς μεσαίων εισοδημάτων που φτάνουν μέχρι το 34%. Συγκεκριμένα, για άτομα με 25 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα, η σύνταξη αυξάνεται από €497 σε €667, για άτομα με 35 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα από €642 σε €827, ενώ για άτομα με 42 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα από €762 σε €976.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις για μεσαία εισοδήματα που φτάνουν μέχρι το 11%. Συγκεκριμένα, για άτομα με 25 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα, η σύνταξη αυξάνεται από €921 σε €1.019, δηλαδή κατά €98, ενώ για άτομα με 35 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα αυξάνεται από €1.258 σε €1.341, δηλαδή κατά €83. Για άτομα με 42 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα, η σύνταξη αυξάνεται από €1.524 σε €1.611, δηλαδή κατά €87.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα, δεν καταγράφονται μειώσεις για υψηλά εισοδήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώνονται μικρές αυξήσεις. Συγκεκριμένα, για άτομα με 25 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα, η σύνταξη αυξάνεται από €1.223 σε €1.271, δηλαδή κατά €48, ενώ για άτομα με 35 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα αυξάνεται από €1.706 σε €1.713, δηλαδή κατά €7. Για άτομα με 42 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα, η σύνταξη αυξάνεται από €2.032 σε €2.034, δηλαδή κατά €2.

Διευκρινίζεται ότι τα παραδείγματα βασίζονται σε τιμές του 2024 και αφορούν την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ