Κύπρος και Βραζιλία ιδρύουν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Συμβούλιο

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Cyprus–Brazil Business Forum & B2B Networking Event, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων και επιχειρηματιών από την Κύπρο και τη Βραζιλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Invest Cyprus.

Η εκδήλωση συνέπεσε με την πρώτη οργανωμένη επιχειρηματική αποστολή από τη Βραζιλία στην Κύπρο. Όπως αναφέρει το Invest Cyprus, αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια που καταβάλλει ο οργανισμός τα τελευταία τρία χρόνια για ενίσχυση των επενδυτικών σχέσεων με τη Βραζιλία και διεύρυνση της συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική.

Το Συμβούλιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός για την προώθηση επενδύσεων, την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και την ενίσχυση των θεσμικών δεσμών. Θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση βραζιλιάνικων επιχειρήσεων στις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής μέσω της Κύπρου, ενώ θα δημιουργήσει αντίστοιχες ευκαιρίες για κυπριακές εταιρείες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη Βραζιλία και ευρύτερα στη Λατινική Αμερική.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, καλωσόρισε τη βραζιλιάνικη αποστολή και επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κυβέρνησης στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής και επενδυτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, χαιρέτισε την επίσκεψη και αναγνώρισε τη συμβολή του Invest Cyprus, του Πρέσβη της Κύπρου στη Βραζιλία, Δρ. Βασίλειου Φιλίππου, και της Πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Κύπρο, Ana Maria De Souza Bierrenbach, στην προώθηση των διμερών σχέσεων.

Ο Πρόεδρος του Fecomércio Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, ανέφερε ότι οι σημερινές συνθήκες δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για στενότερη συνεργασία. Επισήμανε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος στις βραζιλιάνικες επιχειρήσεις για πρόσβαση στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει η Βραζιλία για επέκταση κυπριακών επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, υπογράμμισε τη σημασία της μετατροπής των θεσμικών συνεργασιών σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Ως βασικά πλεονεκτήματα για διεθνείς επενδυτές ανέφερε τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου, τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ανεπτυγμένο επιχειρηματικό οικοσύστημά της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, Μάριος Ταννούσης, παρουσίασε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε σημαντικούς τομείς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική προσέγγιση του Invest Cyprus προς τη βραζιλιάνικη αγορά, η οποία περιλαμβάνει συμφωνίες συνεργασίας με τους οργανισμούς Invest Paraná, Invest Minas και Fecomércio Goiás, καθώς και με το Portuguese-Brazilian Chamber of Commerce. Μεταξύ των τομέων με σημαντικές προοπτικές συνεργασίας είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια και ο αγροδιατροφικός τομέας.

Το Forum περιλάμβανε στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B), δίνοντας στις εταιρείες των δύο χωρών την ευκαιρία να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών επενδυτικών πρωτοβουλιών. Το Invest Cyprus ευχαρίστησε τον Fecomércio Goiás, τους Πρέσβεις, τα Υπουργεία Εξωτερικών της Κύπρου και της Βραζιλίας, καθώς και το ΚΕΒΕ, για τη συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ίδρυση του Συμβουλίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ενίσχυση των επενδυτικών ροών, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών και περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Βραζιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ