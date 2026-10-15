Με απώλειες 0,71% έκλεισε το ΧΑΚ

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,64 μονάδες, με πτώση 0,74%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €406.762,90.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 1,11%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,04% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,71%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές αξίας €358.344,50 και τιμή κλεισίματος €10,25, σημειώνοντας πτώση 0,58%. Ακολούθησαν η Logicom με €13.905,00, τιμή κλεισίματος €2,70 και πτώση 8,16%, η Demetra Holdings με €13.732,17, τιμή €1,36 και πτώση 0,73%, η Petrolina με €10.229,82, τιμή €1,24 και άνοδο 0,81%, και η Atlantic Insurance με €7.717,32, τιμή €2,34 και χωρίς μεταβολή.

Στο ΧΑΚ καταχωρίστηκε επίσης προσυμφωνημένη συναλλαγή για 32.353 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου Holdings Plc, στην τιμή των €10,10 ανά μετοχή και συνολική αξία €326.765,30. Η συναλλαγή περιλαμβάνεται στον ημερήσιο όγκο, αλλά δεν προσμετράται στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος της μετοχής.

Κατά τη συνεδρίαση, δύο μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 56 συναλλαγές.

Σε ανακοίνωσή του, το ΧΑΚ αναφέρει ότι από τις 20 Οκτωβρίου 2026 συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της The Reputation Exchange Plc στην Αγορά ΝΕΑ. Η αναστολή θα διαρκέσει έως δύο μήνες, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2026 ή νωρίτερα, εφόσον η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι λόγοι της αναστολής είναι η απουσία Συμβούλου Εισαγωγής και η μη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ