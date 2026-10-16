Συμφωνία ΕΤΥΚ και Εθνικής Τράπεζας για το Ταμείο Προνοίας μετά από 15 χρόνια

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι κατά τη μετατροπή του σχεδίου από φιλοδώρημα αφυπηρέτησης σε Ταμείο Προνοίας, με βάση τη γενική συμφωνία μεταξύ ΕΤΥΚ και Συνδέσμου Τραπεζών, η διαδικασία δεν εφαρμόστηκε ορθά από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, να επηρεαστούν αρνητικά τα δικαιώματα εργαζομένων. Παρά τις διαφωνίες που υπήρξαν κατά καιρούς γύρω από το θέμα, η οργάνωση σημειώνει ότι παρέμεινε προσηλωμένη στη διεκδίκηση του ζητήματος, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για δικαίωση των επηρεαζόμενων μελών της.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση προς το προσωπικό, το συνολικό ποσό που αναμένεται να καταβληθεί από τη διοίκηση της τράπεζας προσεγγίζει το €1,5 εκατ. και θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους. Η ΕΤΥΚ διευκρινίζει ότι δικαιούχοι δεν είναι όλοι οι σημερινοί υπάλληλοι της τράπεζας, αλλά όσοι ήταν μέλη τόσο του προσωπικού όσο και του Ταμείου Προνοίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2012.

Η συντεχνία αναφέρει ότι αφού εξασφαλίσει όλα τα στοιχεία και φυσικά θα ζητήσει ατομική επιβεβαίωση από κάθε εργαζόμενο, θα προχωρήσει στην εξαγωγή του ποσού που δικαιούται το κάθε μέλος με βάση πάντοτε τις αρχές και διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν σ’ όλες τις άλλες Τράπεζες που υπήρξε το πρόβλημα αυτό.

«Ελπίζουμε, ότι σύντομα θα επανέλθουμε για περισσότερες πληροφορίες αλλά και καθορισμό τις διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε, ούτως ώστε ο κάθε συνάδελφος να πάρει αυτά που του αναλογούν», σημειώνει.

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