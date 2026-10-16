H Demetra Holdings είχε επενδυμένο τέλος Σεπτεμβρίου του 2026, το 73,26% του ενεργητικού της σε τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά που ανέρχεται σε ποσό €376,2 εκατ., σύμφωνα με την κατάσταση επενδύσεων που ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω ΧΑΚ η εταιρεία.
Demetra Holdings: «Παρκάρει» €376 εκατ. σε καταθέσεις και μετρητά
H Demetra Holdings είχε επενδυμένο τέλος Σεπτεμβρίου του 2026, το 73,26% του ενεργητικού της σε τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά που ανέρχεται σε ποσό €376,2 εκατ.
Όσον αφορά τον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, η εταιρεία είχε τοποθετημένα €89,9 εκατ. ή 17,51% του συνολικού ενεργητικού της στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις της εταιρείας στον κλάδο είναι στην Κύπρο (€77,7 εκατ.), ενώ ακολουθεί η Ρουμανία (€10 εκατ.) και η Βουλγαρία (€2,2 εκατ.).
Η επένδυση στη Logicom ανέρχεται στο 4,15% (€21,3 εκατ.)
Η Δήμητρα είχε επενδυμένο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 το 1,57% της αξίας του ενεργητικού της σε άλλα έργα (€8,1 εκατ.)
Επίσης, η εταιρεία επενδυμένο €8 εκατ. στη Lordos Hotels που αντιπροσωπεύει 1,56% του ενεργητικού της και €4,9 εκατ. στην Alpha Bank (0,95% του ενεργητικού της).
Μικρότερη είναι η συμμετοχή της στη NETinfo Plc (€808,385), την Τράπεζα Κύπρου (€21,275) και τη CLR Investment Fund Public Ltd (€929).
Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανέρχεται σε €2,4980 και το σύνολο του ενεργητικού σε €513,5 εκατ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.