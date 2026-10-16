Demetra Holdings: «Παρκάρει» €376 εκατ. σε καταθέσεις και μετρητά

Όσον αφορά τον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, η εταιρεία είχε τοποθετημένα €89,9 εκατ. ή 17,51% του συνολικού ενεργητικού της στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις της εταιρείας στον κλάδο είναι στην Κύπρο (€77,7 εκατ.), ενώ ακολουθεί η Ρουμανία (€10 εκατ.) και η Βουλγαρία (€2,2 εκατ.).

Η επένδυση στη Logicom ανέρχεται στο 4,15% (€21,3 εκατ.)

Η Δήμητρα είχε επενδυμένο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 το 1,57% της αξίας του ενεργητικού της σε άλλα έργα (€8,1 εκατ.)

Επίσης, η εταιρεία επενδυμένο €8 εκατ. στη Lordos Hotels που αντιπροσωπεύει 1,56% του ενεργητικού της και €4,9 εκατ. στην Alpha Bank (0,95% του ενεργητικού της).

Μικρότερη είναι η συμμετοχή της στη NETinfo Plc (€808,385), την Τράπεζα Κύπρου (€21,275) και τη CLR Investment Fund Public Ltd (€929).

Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανέρχεται σε €2,4980 και το σύνολο του ενεργητικού σε €513,5 εκατ.