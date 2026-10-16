Χωρίς νέες «εκπλήξεις» στο συνταξιοδοτικό- Τα ανοιχτά μέτωπα και τα επόμενα βήματα

Χωρίς ανακοινώσεις για νέες βελτιώσεις στο συνταξιοδοτικό, πέρα από αυτές που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη ακόμη μία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με το Υπουργείο Εργασίας να αποστέλλει σήμερα το αναθεωρημένο νομοσχέδιο στους κοινωνικούς εταίρους. Κατά τη χθεσινή συνεδρία συζητήθηκαν τα ανοικτά θέματα της μεταρρύθμισης που αφορούν την αναλογιστική μείωση του 12% για πρόωρη συνταξιοδότηση στο 63ο έτος, το ύψος του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων, τη σύνταξη χηρείας ανδρών που έχουν χάσει τη σύζυγό τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώ...

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