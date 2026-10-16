Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της CDB Bank από την Τράπεζα Κύπρου, ανακοίνωσε η ΕΤΥΚ, με την συντεχνία να κάνει λόγο για καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Έκλεισε το deal Τράπεζας Κύπρου - CDB Bank
Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της CDB Bank από την Τράπεζα Κύπρου, ανακοίνωσε η ΕΤΥΚ, με την συντεχνία να κάνει λόγο για καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, οι παρεμβάσεις της οδήγησαν στη σημαντική βελτίωση του Σχεδίου Εθελοντικής Πρόωρης Αφυπηρέτησης, αυξάνοντας το ανώτατο ποσό αποζημίωσης από €200.000 σε €350.000, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε η μεταφορά στην Τράπεζα Κύπρου όλων των εργαζομένων που δεν επέλεξαν το σχέδιο αποχώρησης.
Η ΕΤΥΚ σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου διατηρούν όλα τα δικαιώματα και τη συνέχεια της υπηρεσίας τους, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαρτίου 2026, η CDB Bank ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με τους οικονομικούς και νομικούς όρους για την πώληση συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της CDB.
Η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ., και καταθέσεων ύψους περίπου €500 εκατ.
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