Σημαντικές επαφές Χατζηπαντέλα στην Ταϊλάνδη για την ευρωπαϊκή οικονομία

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στην Μπανγκόκ, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των ετήσιων συναντήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, συγκεντρώνοντας στο επίκεντρο του διαλόγου κρίσιμα ζητήματα για την πορεία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Η συμμετοχή του Μιχάλη Χατζηπαντέλα εντάσσεται στην ενεργό παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διεθνείς οικονομικές διεργασίες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσιονομικές προκλήσεις, οι μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τις οικονομικές πολιτικές και τις αναπτυξιακές προοπτικές των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ιδιαίτερη σημασία είχαν οι επαφές με ανώτατα στελέχη του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και ευρωπαϊκών οικονομικών θεσμών.

Μεταξύ των σημαντικότερων συναντήσεων περιλαμβάνονταν οι συζητήσεις με τον Alfred Kammer, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, καθώς και με Ευρωπαίους Εκτελεστικούς Διευθυντές του ΔΝΤ για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.

Σημαντική ήταν επίσης η συνάντηση με τον Pierre Gramegna, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), με αντικείμενο ζητήματα που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ευρωζώνη.

Παράλληλα, οι συζητήσεις με τον Michael Kremer, Επικεφαλής Οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, επικεντρώθηκαν στις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές και στις αναπτυξιακές προκλήσεις.

Η σημασία για την Κύπρο

Αναφερόμενος στη σημασία των διεθνών οικονομικών εξελίξεων για την Κύπρο, ο κ. Χατζηπαντέλα υπογράμμισε ότι «η ουσιαστική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διάλογο είναι καθοριστικής σημασίας για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Κύπρου. Οι αποφάσεις και οι τάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο επηρεάζουν άμεσα το οικονομικό περιβάλλον, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας».