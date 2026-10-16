Κοντά στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από τον Αύγουστο βρίσκονταν την Παρασκευή οι ευρωπαϊκές μετοχές. Ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και ενδείξεις σταθεροποίησης στις διεθνείς μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις, ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.
Ευρωπαϊκές μετοχές σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου, με το βλέμμα στον πληθωρισμό
Ο STOXX 600 ενισχυόταν κατά 0,3% την Παρασκευή, καθώς εταιρικά αποτελέσματα στήριξαν το κλίμα και οι επενδυτές ανέμεναν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε άνοδο 0,3%, στις 641,75 μονάδες, στις 10:08 ώρα Κύπρου, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του για περισσότερο από δύο εβδομάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, η άνοδός του ξεπερνούσε το 1%.
Η μετοχή της Schneider Electric ενισχυόταν κατά 1,4%, αφού ο βιομηχανικός όμιλος αύξησε για δεύτερη φορά τους στόχους του για τα βασικά κέρδη και τα έσοδα του 2026.
Ο κλάδος των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών κατέγραφε άνοδο 0,7%, μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των κλάδων του δείκτη.
Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στην Ευρώπη συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των αγορών, στο τέλος μιας εβδομάδας έντονης μεταβλητότητας. Η εβδομάδα σημαδεύτηκε από μαζικές πωλήσεις μετοχών τεχνολογικών εταιρειών με υψηλές αποτιμήσεις, εν μέσω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό από την Κίνα και την αυξημένη προσφυγή σε δανεισμό για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Η μετοχή της Aixtron, κατασκευάστριας εξοπλισμού ημιαγωγών, σημείωνε άνοδο 4,8%, αφού οι νέες παραγγελίες της για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και η εταιρεία επιβεβαίωσε τις ετήσιες προβλέψεις της.
Οι επενδυτές αναμενόταν να εξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) της Ευρωζώνης, τα οποία θα ανακοινώνονταν αργότερα την Παρασκευή, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο είχαν υποχωρήσει οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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