Γρηγόρης: Διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων στην Κύπρο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη δυναμική αυτή επιβεβαίωσαν και τα εγκαίνια του νέου καταστήματος στην Πάφο, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπου παραβρέθηκε πλήθος επισκεπτών καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, ξενοδοχειακού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλης. Παρών ήταν αρκετά στελέχη της εταιρίας και ο CEO της Γρηγόρης, Βλάσσης Γεωργάτος, ο οποίος δήλωσε: «Η Κύπρος αποτελεί μια σημαντική αγορά για τον Γρηγόρη και η συνεργασία μας με τη Zymi & Kafe Ltd τον τελευταίο χρόνο έχει επιβεβαιώσει στην πράξη τη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί όταν υπάρχει κοινό όραμα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και προσήλωση στην ποιότητα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επέκτασή μας στην Κύπρο, την αναβάθμιση της εικόνας των καταστημάτων και την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το νέο κατάστημα της Πάφου αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε αυτή την επιτυχημένη πορεία και είμαστε αισιόδοξοι για όσα θα πετύχουμε μαζί στο μέλλον».

Τα επόμενα βήματα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα λειτουργήσει ένα νέο κατάστημα στο Παραλίμνι, ενώ για το 2027 βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συμφωνίες για νέα καταστήματα σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, όπως χαρακτηριστικά τον περιγράφει ο Παύλος Μιχαηλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Zymi & Kafe Ltd: «ένας σύγχρονος Γρηγόρης σε κάθε γωνιά του νησιού».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ