Το δίκτυο καταστημάτων της στην Κύπρο επεκτείνει η αλυσίδα Γρηγόρης. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, τα καταστήματα Γρηγόρης στην Κύπρο σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 8 σε 15. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη έπαιξε η συνεργασία με τη Zymi & Kafe Ltd, η οποία ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2025 τον ρόλο του Master Franchisee. Με τη συμβολή της ενισχύθηκε η παρουσία του Γρηγόρη στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, τα υφιστάμενα καταστήματα ανακαινίστηκαν και διατηρήθηκαν τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας και εξυπηρέτησης, που εξασφαλίζουν στους καταναλωτές μια εξαιρετική εμπειρία.
Γρηγόρης: Διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων στην Κύπρο
Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα λειτουργήσει ένα νέο κατάστημα στο Παραλίμνι, ενώ για το 2027 βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συμφωνίες για νέα καταστήματα σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη δυναμική αυτή επιβεβαίωσαν και τα εγκαίνια του νέου καταστήματος στην Πάφο, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπου παραβρέθηκε πλήθος επισκεπτών καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, ξενοδοχειακού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλης. Παρών ήταν αρκετά στελέχη της εταιρίας και ο CEO της Γρηγόρης, Βλάσσης Γεωργάτος, ο οποίος δήλωσε: «Η Κύπρος αποτελεί μια σημαντική αγορά για τον Γρηγόρη και η συνεργασία μας με τη Zymi & Kafe Ltd τον τελευταίο χρόνο έχει επιβεβαιώσει στην πράξη τη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί όταν υπάρχει κοινό όραμα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και προσήλωση στην ποιότητα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επέκτασή μας στην Κύπρο, την αναβάθμιση της εικόνας των καταστημάτων και την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το νέο κατάστημα της Πάφου αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε αυτή την επιτυχημένη πορεία και είμαστε αισιόδοξοι για όσα θα πετύχουμε μαζί στο μέλλον».
Τα επόμενα βήματα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα λειτουργήσει ένα νέο κατάστημα στο Παραλίμνι, ενώ για το 2027 βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συμφωνίες για νέα καταστήματα σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, όπως χαρακτηριστικά τον περιγράφει ο Παύλος Μιχαηλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Zymi & Kafe Ltd: «ένας σύγχρονος Γρηγόρης σε κάθε γωνιά του νησιού».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.