Νέο Σύστημα Μισθοδοσίας και Ταμείου Προνοίας για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

Η σύμβαση, η οποία προέκυψε κατόπιν σχετικού Ανοικτού Διαγωνισμού, υπογράφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και του επιτυχόντα Οικονομικού Φορέα Logicom Solutions Limited. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, η αξία του οποίου ανέρχεται σε 1.863.240 ευρώ, είναι 17 μήνες.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών δεδομένων και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Μεταξύ των σημαντικότερων αναμενόμενων οφελών του έργου περιλαμβάνονται:

-Ακριβής και έγκαιρη καταβολή μισθών και διαχείριση ωφελημάτων: Το νέο σύστημα θα υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση της μισθοδοσίας, των εισφορών στο Ταμείο Προνοίας και της καταβολής των σχετικών ωφελημάτων, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας.

- Βελτίωση της εξυπηρέτησης και της διαφάνειας: Θα παρέχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης, μέσω της οποίας το ΩΚΠ θα έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις αποδοχές και τα δικαιώματά του, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και επικαιροποίησης στοιχείων, όπως η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονικά.

-Μείωση του διοικητικού φόρτου: Η ψηφιοποίηση διαδικασιών και πληροφοριών θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει την πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα. Το σύστημα θα υποστηρίζει τις καθημερινές εργασίες των αρμόδιων υπηρεσιών, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στα λογιστήρια των Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω αποκεντρωμένης πρόσβασης.

-Αύξηση της αποδοτικότητας και την αυτοματοποίησης: Το σύστημα θα προσφέρει διευρυμένη λειτουργικότητα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπως η ηλεκτρονική εισαγωγή και διαχείριση ωρών εργασίας και απουσιών, ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

- Αναφορά και ανάλυση δεδομένων: Θα παρέχονται σύγχρονα εργαλεία αναφοράς και ανάλυσης δεδομένων, τα οποία θα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών πόρων και των σχετικών ωφελημάτων.

«Η εφαρμογή ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη μισθοδοσία και το Ταμείο Προνοίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, στην εξοικονόμηση χρόνου και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Παράλληλα, θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και την ανάγκη για χειροκίνητες διαδικασίες, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση και την ψηφιακή εξυπηρέτηση», δήλωσε ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας κατά την τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης.