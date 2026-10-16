Στο 5,2% παραμένει ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Ο μηνιαίος ρυθμός διαμορφώθηκε στο -0,4%.
Στο 5,2% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο- Ο τέταρτος ψηλότερος στην ΕΕ
Η Κύπρος καταγράφει τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην ΕΕ, μετά την Ρουμανία (6.5%), Λιθουανία (6.1%) και Βουλγαρία (5.6%)
Η Κύπρος καταγράφει τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην ΕΕ, μετά την Ρουμανία (6.5%), Λιθουανία (6.1%) και Βουλγαρία (5.6%).
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε επίσης σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι κατηγορίες Μεταφορές (13,3%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (11,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (9,5%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-10,4%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-0,9%).
Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, ο ΕνΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,4%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (3,3%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (1,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,3%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (-3,3%) και Μεταφορές (-2%).
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (20,2% και 5% αντίστοιχα).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕνΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ
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