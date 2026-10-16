Μειωμένος κατά 10,4% ο προϋπολογισμός του Γραφείου Κρατικών Ενισχύσεων για το 2027

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων δεν αποτελεί μόνο κανονιστική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εργαλείο οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Όπως είπε, η ορθή αξιοποίηση των σχετικών κανόνων μπορεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την έρευνα, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενέργεια, καθώς και την περιφερειακή και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Γραφείου για το 2027 ανέρχεται σε €628.470, έναντι €701.175 για το 2026. Η μείωση είναι €72.705, ή περίπου 10,4%, παρότι αυξάνονται οι απαιτήσεις και ο φόρτος εργασίας.

Η Έφορος διευκρίνισε ότι η μείωση στις δαπάνες προσωπικού δεν σημαίνει ότι έχουν περιοριστεί αντίστοιχα οι ανάγκες στελέχωσης. Οι πιστώσεις για τις πέντε νέες μόνιμες θέσεις, που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2026, δεν περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ενδέχεται να διαμορφωθούν διαφορετικά όταν πληρωθούν οι θέσεις.

Η στελέχωση, πρόσθεσε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του Γραφείου. Από την ίδρυσή του, το 2001, και για περισσότερες από δύο δεκαετίες, βασίστηκε σε αποσπάσεις και άλλες μορφές στελέχωσης, χωρίς επαρκώς ανεπτυγμένη μόνιμη οργανική δομή. Οι πρώτες τρεις μόνιμες θέσεις πληρώθηκαν το 2024 και το 2025, με πρωτοβουλία του ίδιου του Γραφείου.

«Η έγκριση πέντε επιπρόσθετων μόνιμων θέσεων αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη θεσμική ενδυνάμωση και την οργανωτική αυτοτέλεια του Γραφείου. Η πλήρωση των θέσεων αυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και μεταφορά της εξειδικευμένης γνώσης και την αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων μας», ανέφερε.

Για το 2027, οι προτεραιότητες του Γραφείου περιλαμβάνουν την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του σε όλους τους τομείς, την ολοκλήρωση της οργανωτικής του ανάπτυξης, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Γραφείο θα συνεχίσει επίσης την ενημέρωση και την καθοδήγηση, ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, ιδίως των απαλλακτικών κανονισμών, των κατευθυντήριων γραμμών και των προσωρινών πλαισίων. Στόχος είναι αυτά να αξιοποιούνται για στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. «Ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε εργαλεία πέραν των de minimis, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Τα τελευταία χρόνια, συνέχισε, το Γραφείο εργάστηκε συστηματικά για την αναβάθμιση του θεσμού, την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και τη βελτίωση της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Στόχος μας οι ευρωπαϊκοί κανόνες να αντιμετωπίζονται όχι ως εμπόδιο, αλλά ως πλαίσιο δυνατοτήτων», ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε δίκτυο 50 λειτουργών-σημείων επαφής στις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και τη βελτίωση της ανταλλαγής της μεταξύ των αρχών.

Ο προεδρεύων της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ρώτησε πότε αναμένεται να πληρωθούν οι πέντε μόνιμες θέσεις. Η κ. Μιχαηλίδου εκτίμησε ότι οι διαδικασίες για τον προϋπολογισμό και την πρόσληψη των συγκεκριμένων ατόμων θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2028.

Η Έφορος ανέφερε ότι το Γραφείο λειτουργεί σήμερα με δύο έμπειρους λειτουργούς, δύο άτομα που προσλήφθηκαν πέρυσι και ακόμη ένα άτομο με απόσπαση, το οποίο εκτελεί κυρίως διοικητικά καθήκοντα.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Χαραλάμπους ρώτησε αν οι πέντε επιπλέον εργαζόμενοι θα καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η κ. Μιχαηλίδου απάντησε ότι, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, ο τελικός αριθμός των λειτουργών θα πρέπει σταδιακά να ξεπεράσει τους 20.

Ο επίσης βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος σχολίασε ότι το ύψος του προϋπολογισμού δεν συνάδει με την προσφορά του Γραφείου και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι συμβατές κρατικές ενισχύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ