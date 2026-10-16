Την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου €100.000 στην Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), Titanedge Securities Ltd ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK) (η απόφαση του Συμβουλίου).
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €100.000 στην Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Titanedge Securities
Η ΕΚΚ διαπίστωσε παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου
Το Συμβούλιο της ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση μετά τον εντοπισμό παραβάσεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, από την Titanedge Securities Ltd, οι οποίες διαπράχθηκαν την περίοδο 2023-2024.
Αναλυτικότερα, η ΕΚΚ επέβαλε στην Titanedge Securities Ltd πρόστιμο:
·€40.000 για παράβαση του άρθρου 25(3)(α) διότι η Εταιρεία, δεν διασφάλιζε ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απηύθυνε σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες μέσω του διαδικτύου, ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.
· €30.000 για παράβαση του άρθρου 5(1) αφού η Εταιρεία παρείχε επενδυτικές συμβουλές, ως τακτική ενασχόληση, χωρίς να κατέχει σχετική άδεια από την ΕΚΚ.
· €30.000 για παράβαση του άρθρου 22(1) αφού η Εταιρεία δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στo άρθρo 22(2)(α) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο.
Για τον καθορισμό του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τη σημασία που προσδίδεται στην εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών από μια ΚΕΠΕΥ στο πλαίσιο της λειτουργίας της και την διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών της, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον, η πληροφόρηση που παρέχεται, επιτρέπει σε αυτούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.
Έλαβε επίσης υπόψη ότι, η Εταιρεία κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελατών της, καθώς και την υποχρέωσή της να ενεργεί εντός των πλαισίων της άδειας λειτουργίας της.
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