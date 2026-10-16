Ρεκόρ 25ετίας για το κυπριακό νηολόγιο – Άλμα 27% και ισχυρό ενδιαφέρον για την κυπριακή σημαία

Η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι η Ιαπωνία είναι πολύτιμος εταίρος της Κύπρου και ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω συνεργασία.

Είπε ότι η κυπριακή σημαία αναγνωρίζεται διεθνώς για τις επιδόσεις της στον τομέα της ασφάλειας και για το κανονιστικό της πλαίσιο. Πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πλοιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης.

«Αυτές οι προσπάθειες παράγουν απτά αποτελέσματα. Από τον Σεπτέμβριο του 2023, το κυπριακό νηολόγιο έχει αυξηθεί κατά 27%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Αυτή η ανάπτυξη αποτελεί σημαντική ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνει η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα στην κυπριακή σημαία», τόνισε.

Στόχος, σημείωσε, είναι κάθε εταιρεία που επιλέγει την κυπριακή σημαία να λαμβάνει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να δραστηριοποιείται σε ένα σταθερό, διαφανές και προβλέψιμο ναυτιλιακό περιβάλλον.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρόσθεσε, χρειάζεται να συνεχιστεί η ακρόαση των αναγκών του κλάδου, η απλοποίηση των διαδικασιών και η βελτίωση της επικοινωνίας. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ανέφερε, πρέπει να παραμένει προσιτό και να ανταποκρίνεται στις εταιρείες και τους επαγγελματίες που εξυπηρετεί.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, επισημαίνοντας ότι για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο η ψηφιοποίηση δεν περιορίζεται στην τεχνολογία. «Σημαίνει μεγαλύτερη προσβασιμότητα, ταχύτερες διαδικασίες, βελτιωμένη διαφάνεια και μια καλύτερη συνολική εμπειρία κατά την αλληλεπίδραση με την κυπριακή ναυτιλιακή διοίκηση».

Στην ομιλία της σημείωσε ότι η πράσινη μετάβαση, η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, η ψηφιοποίηση, η κυβερνοασφάλεια και οι ταχέως εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις αναδιαμορφώνουν το λειτουργικό περιβάλλον για τους πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές διοικήσεις. Η Κύπρος, πρόσθεσε, έχει δεσμευτεί να συμμετέχει σε αυτόν τον μετασχηματισμό.

Αναφερόμενη στην Ιαπωνία, είπε ότι δεν αποτελεί για την Κύπρο μόνο μια σημαντική ναυτιλιακή αγορά, αλλά και έναν πολύτιμο εταίρο με τον οποίο υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω συνεργασία. «Και αυτή η συνεργασία θα παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η Κύπρος προσφέρει μια σημαία που βασίζεται στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση, με τη στήριξη ενός ισχυρού συμπλέγματος, μιας ευέλικτης διοίκησης και σαφούς δέσμευσης για το μέλλον της ναυτιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ