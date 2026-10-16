Στην τρίτη θέση της ΕΕ η Κύπρος σε τουριστική ένταση το 2025

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Κροατία με 24,5 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο και ακολούθησε η Μάλτα με 21,7. Μετά την Κύπρο βρέθηκαν η Ελλάδα, με 15,1, και η Αυστρία, με 14,6 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο.

Ο μέσος όρος της τουριστικής έντασης στην ΕΕ διαμορφώθηκε στις 7,0 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο το 2025, από 6,7 το 2024. Τη χαμηλότερη αναλογία κατέγραψε η Ρουμανία, με 1,6 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Ακολούθησαν η Λετονία με 2,7 και η Πολωνία και η Σλοβακία με 2,9 η καθεμία.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3,1 δισ. διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ, έναντι 3,0 δισ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 4,1%. Οι διανυκτερεύσεις εγχώριων και διεθνών τουριστών ήταν σχεδόν ισάριθμες.

Σε σύγκριση με το 2015, όταν είχαν καταγραφεί 2,5 δισ. διανυκτερεύσεις, ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα της ΕΕ αυξήθηκε κατά 26,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 80,9% των διανυκτερεύσεων το 2025, περίπου 2,5 δισ., πραγματοποιήθηκε από εγχώριους τουρίστες ή ταξιδιώτες από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι τουρίστες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσώπευσαν το 10,4% των διανυκτερεύσεων.

Οι επισκέπτες από τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική αντιστοιχούσαν στο 4,9% του συνόλου, με 155,5 εκατ. διανυκτερεύσεις. Οι τουρίστες από την Ασία αντιπροσώπευσαν το 2,6%, με 81,6 εκατ. διανυκτερεύσεις, από την Ωκεανία το 0,5%, με 15,2 εκατ., και από την Αφρική το 0,4%, με 12,9 εκατ.

Μεταξύ 2024 και 2025, τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οι τουρίστες από την Ασία, με 15,4%, και την Αφρική, με 13,7%.

Σε σύγκριση με το 2015, οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών από την αμερικανική ήπειρο υπερδιπλασιάστηκαν, σημειώνοντας αύξηση 101,9% από σχεδόν 77 εκατ. τότε.

Πηγή: ΚΥΠΕ