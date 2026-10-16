Κέρδη 1% για το ΧΑΚ στο δεύτερο πενθήμερο του Οκτωβρίου

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 182,62 μονάδες, με κέρδη 0,54%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 135.867 ευρώ.

Ανά επιμέρους δείκτη, η Κύρια Αγορά ενισχύθηκε κατά 0,77% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,36%. Η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά 0,27%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η Logicom, με όγκο συναλλαγών 62.662 ευρώ και τιμή κλεισίματος 2,70 ευρώ, χωρίς μεταβολή. Ακολούθησε η Τράπεζα Κύπρου, με όγκο 46.118 ευρώ και κλείσιμο στα 10,48 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,24%. Η Δήμητρα Επενδυτική είχε όγκο 10.071 ευρώ και έκλεισε στα 1,365 ευρώ, με άνοδο 0,37%. Η μετοχή της Louis κατέγραψε όγκο 5.602 ευρώ και έκλεισε στα 0,108 ευρώ, με πτώση 0,92%, ενώ η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων είχε όγκο 5.491 ευρώ και έκλεισε στα 1,37 ευρώ, με άνοδο 1,08%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 103.

Πηγή: ΚΥΠΕ