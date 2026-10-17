Ενίσχυση δανειακού χαρτοφυλακίου και ψηφιακή στροφή για την Τράπεζα Κύπρου

Η συναλλαγή αφορά εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου €150 εκατ., καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ., καθώς και ορισμένα άλλα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της cdbbank. Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2026 και η ΕΤΥΚ, η συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων, γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συναλλαγής αλλά και το παρασκήνιο που προηγήθηκε. Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, σε κάποιο στάδιο η διαδικασία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο με σοβαρό κίνδυνο η πράξη εξαγοράς τελικά να μην πραγματοποιείτο. «Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε απρόβλεπτες, ακόμη και καταστροφικές συνέπειες για τη cdbbank και τους ίδιους τους συναδέλφους, αφού πέραν του 50% των συναδέλφων είχε ήδη αποχωρήσει με το εθελοντικό σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης από την τράπεζα, η οποία δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει», αποκάλυψε η ΕΤΥΚ. Η άρση του αδιεξόδου, αναφέρει η συντεχνία, επιτεύχθηκε με πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε. Σε γενική συνέλευση, της οποίας προήδρευσε ο επίτιμος πρόεδρος της οργάνωσης, Λοΐζος Χατζηκωστής, ο οποίος είχε αναλάβει από την αρχή ο ίδιος προσωπικά τον χειρισμό του θέματος, ανέλυσε τις νέες πραγματικότητες που είχαν διαμορφωθεί και τα επικίνδυνα αδιέξοδα που διαφαίνονταν.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διασφάλιση της συνέχειας της απασχόλησης για τους εργαζομένους που δεν θα επιλέξουν το σχέδιο εθελούσιας πρόωρης αφυπηρέτησης. Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης του σχεδίου αυξήθηκε από €200.000 σε €350.000.

Στρατηγική ανάπτυξης

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης, με την Τράπεζα Κύπρου να επενδύει στην τεχνολογία και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της, επιδιώκοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τις ψηφιακές τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Η διοίκηση προσανατολίζεται σε ένα μοντέλο τραπεζικής στο οποίο οι ψηφιακές υπηρεσίες και η τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν κεντρικό ρόλο. Στις 30 Ιουνίου 2026, η τράπεζα αριθμούσε 517.000 ψηφιακούς χρήστες, ενώ 488.000 πελάτες χρησιμοποιούσαν ενεργά την εφαρμογή της. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους χορηγήθηκαν ψηφιακά δάνεια €225 εκατ., αυξημένα κατά 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδα από δραστηριότητες πέραν των παραδοσιακών χορηγήσεων, δίνοντας έμφαση στις πληρωμές, στις επενδυτικές υπηρεσίες, στις ασφάλειες και στη διαχείριση περιουσίας. Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους πελάτες και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εσόδων της σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.