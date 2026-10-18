Ποιους τελικά προστατεύουμε;

Για χρόνια μάς έλεγαν ότι προστατεύοντας τον τομέα των αερομεταφορών διασφαλίζαμε την αεροπορική σύνδεση της Κύπρου. Στην πραγματικότητα, προστατεύαμε διοικήσεις, εργαζομένους και όσους είχαν βολευτεί γύρω από ένα σύστημα που λειτουργούσε εις βάρος του φορολογουμένου και του επιβάτη. Είδαμε πού κατέληξαν οι Κυπριακές Αερογραμμές. Ευτυχώς, η αεροπορική σύνδεση της χώρας όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά διευρύνθηκε, με θετικές επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία.

Ανάλογες νοοτροπίες συναντήσαμε και στον τομέα της υγείας. Στο όνομα της προστασίας του ΓεΣΥ επιχειρήθηκε να προστατευθούν υφιστάμενες δομές και ιδιωτικές κλινικές, δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις, γιατροί που λειτουργούσαν και ως επιχειρηματίες. Αντί το επίκεντρο να είναι αποκλειστικά ο ασθενής, προτεραιότητα δόθηκε συχνά στα συμφέροντα των παρόχων. Και τελικά, είδαμε πόσο εύκολα σημαντικές υποδομές πέρασαν σε ξένους επενδυτές.

Σήμερα παρακολουθούμε τις αντιδράσεις ορισμένων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης απέναντι στην είσοδο ξένων ανταγωνιστών στην κυπριακή αγορά. Ξαφνικά, ο ανταγωνισμός παρουσιάζεται ως απειλή και η προστασία των εγχώριων επιχειρήσεων ως εθνική ανάγκη.

Διαβάζοντας τις σχετικές δηλώσεις, αναρωτιέμαι αν πραγματικά πιστεύουν ότι πείθουν την κοινωνία. Ίσως να μην τους ενδιαφέρει. Ίσως ο στόχος να είναι η προώθηση νομοθεσιών και περιορισμών που θα δυσκολεύουν τον ανταγωνισμό, πάντοτε με το γνωστό επιχείρημα της προστασίας του Κύπριου πολίτη από την ακρίβεια.

Τους ευχαριστούμε. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι από το ενδιαφέρον τους.

Ανάλογες συμπεριφορές συναντούμε στον τομέα της ενέργειας και σε κάθε τομέα όπου κάποιοι έχουν συνηθίσει να λειτουργούν υπό καθεστώς προστασίας.

Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη επιχειρηματικών ή επαγγελματικών συμφερόντων. Είναι απολύτως θεμιτό να υπάρχουν και να εκφράζονται. Το πρόβλημα αρχίζει όταν παρουσιάζονται ως ταυτόσημα με το δημόσιο συμφέρον και γι’ αυτό χρήζουν ειδικής προστασίας.

Η βασική αρχή είναι απλή: Οι αγορές και τα επαγγέλματα ρυθμίζονται για να προστατεύονται οι πολίτες και οι καταναλωτές, όχι οι πάροχοι από τον ανταγωνισμό.

Αυτό δεν σημαίνει εχθρότητα προς τους Κύπριους επιχειρηματίες. Αντίθετα, ο υγιής ανταγωνισμός ενισχύει και προωθεί εκείνους που επενδύουν, καινοτομούν και μπορούν να επιβιώσουν χωρίς προστατευτικά τείχη. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να δώσουν πραγματική ώθηση στην εγχώρια οικονομία.

Χρειαζόμαστε κανόνες, εποπτεία και αυστηρές προδιαγραφές. Κανόνες όμως που διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τον ανταγωνισμό, όχι που συντηρούν προνόμια.

Όσο συγχέουμε την προστασία ενός τομέα με την προστασία των βολεμένων του, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε το ίδιο τίμημα.

Και το χειρότερο; Θα εξακολουθούμε να το παρουσιάζουμε ως προστασία του πολίτη.