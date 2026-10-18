Κυπριακό τραπεζικό σύστημα: Ισχυρά κεφάλαια, ανοιχτές προκλήσεις

Τα ισχυρά κεφάλαια, ο κεφαλαιακός εξοπλισμός και η αυξημένη ρευστότητα που καταγράφει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, επιτρέπουν να αντιμετωπίσει από καλύτερη θέση διαρθρωτικές αδυναμίες και τους νέους αναδυόμενους κινδύνους. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η διατήρηση αξιόπιστου νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, η υψηλή συγκέντρωση της αγοράς και οι κυβερνοαπειλές βρίσκονται στο επίκεντρο των προκλήσεων που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Την εικόνα αυτή σκιαγραφούν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών, μέσα από την τοποθέτηση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλου Πατσαλίδη, ενώπιον τη...

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