Η Morningstar DBRS δεν βλέπει κρίση χρέους στην ΕΕ

Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στην ανατιμολόγηση του κρατικού χρέους περιλαμβάνονται τα υψηλότερα ουδέτερα επιτόκια, η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου λόγω της γεωπολιτικής και πληθωριστικής αβεβαιότητας, η εντονότερη αξιολόγηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων από τους επενδυτές και οι διαρθρωτικές αλλαγές στη σύνθεση της επενδυτικής βάσης.

Δημοσιονομική αξιοπιστία

Η ανάλυση επισημαίνει ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών γίνονται πιο εμφανείς, καθώς οι αποδόσεις και τα περιθώρια επιτοκίων (spreads) αυξάνονται περισσότερο για χώρες με ασθενέστερη δημοσιονομική θέση, υψηλότερο δημόσιο χρέος και μεγαλύτερη πολιτική αβεβαιότητα. Η Γαλλία συγκαταλέγεται στις χώρες που δέχθηκαν εντονότερες πιέσεις.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι αγορές διαφοροποιούν περισσότερο τον κίνδυνο μεταξύ των κρατικών εκδοτών, αντί να αντιμετωπίζουν το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης ως ενιαία κατηγορία. Εφόσον το κόστος δανεισμού παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, οι χώρες με αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σταδιακά μεγαλύτερη πίεση στη δυναμική του χρέους τους.

Ωστόσο, η Morningstar DBRS διαπιστώνει περιορισμένες ενδείξεις χρηματοδοτικής πίεσης στους μεγάλους κρατικούς εκδότες της Ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, η πρόσφατη μεταβλητότητα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται αυτομάτως ως επεισόδιο κρίσης κρατικού χρέους.

«Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως γενικευμένο προειδοποιητικό σήμα για την πιστοληπτική ποιότητα των κρατών», δήλωσε ο Jason Graffam, ανώτερος αντιπρόεδρος της Morningstar DBRS.

Όπως εξήγησε, οι πιέσεις αντανακλούν τον συνδυασμό υψηλότερων διεθνών επιτοκίων, μεταβολών στη συμπεριφορά των επενδυτών και αυξημένης προσοχής στις δημοσιονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι χώρες με ασθενέστερα δημοσιονομικά μεγέθη και μεγαλύτερη πολιτική αβεβαιότητα, παραμένουν περισσότερο εκτεθειμένες σε διεύρυνση των spreads και υψηλότερο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, εκτίμησε ότι τυχόν επιπτώσεις στην πιστοληπτική τους ικανότητα θα εκδηλωθούν σταδιακά, μέσω της επιβάρυνσης της δυναμικής του δημόσιου χρέους, και όχι κατ’ ανάγκη μέσω άμεσων ενδείξεων χρηματοδοτικής ασφυξίας.