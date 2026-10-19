Δεν υπάρχουν νεότερα για τη μεταφορά της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα, απόφαση την οποία αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε συνέντευξή του στον «Πολίτη». Η βιομηχανία δεν έχει ενημερωθεί επίσημα. Ωστόσο, η ενεργότερη εμπλοκή της ΚΤ στον ασφαλιστικό κλάδο πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Πληροφορούμαστε ότι στο υπό εκπόνηση νομοσχέδιο για τη μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της Οδηγίας για την Ανάκτηση και την Εξυγίανση στον Ασφαλιστικό Τομέα (IRRD) ως Αρχή Εξυγίανσης έχει οριστεί η Κεντρική Τράπεζα.
#Showmethemoney: Αρχή Εξυγίανσης των ασφαλιστικών η Κεντρική Τράπεζα
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GSI, NAVTEX και τα 25 εκατ. ευρώ
Το τι θα γίνει τελικά με τον GSI και αν η παρουσία των Γάλλων θα αποτελέσει τελικά καταλύτη για την υλοποίηση του έργου θα φανεί σύντομα. Η γαλλική εταιρεία Meridiam και η αίτηση για χρήση του πλοίου «Abeille Marengo» για τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων ανοίγουν τον δρόμο για ελληνική NAVTEX και θαλάσσιες έρευνες, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια στασιμότητας. Το βασικό σενάριο είναι η Τουρκία θα περιοριστεί στην έκδοση μιας δικής της NAVTEX για το έργο. Το άλλο σενάριο οδηγεί σε ένταση, ακόμη και σε στρατιωτική εμπλοκή. Η στήλη εκτιμά ότι οι Γάλλοι δεν θα κινούσαν τις διαδικασίες για την έκδοση NAVTEX χωρίς να έχουν έλθει σε επαφή με την Άγκυρα. Στο καλό σενάριο, η ολοκλήρωση των ερευνών θα ενεργοποιήσει την καταβολή 25 εκατ. ευρώ προς τον φορέα υλοποίησης. Δεν μπορούμε να φανταστούμε σενάριο μη καταβολής του ποσού...
Ο Κρούγκμαν για τη Γαλλία
Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν υποστηρίζει ότι η Γαλλία είναι «πολύ μεγάλη για να διασωθεί». Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει αυξηθεί στην περιοχή του 5%, επίδοση που έχει πυροδοτήσει σενάρια για μια νέα κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Η Γαλλία, τονίζει ο Κρούγκμαν, απέχει πολύ από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα - γεγονός που σημαίνει ότι θα υπήρχαν τεράστιες πολιτικές αντιδράσεις από τις χώρες-πιστωτές, ιδίως από τη Γερμανία, σε περίπτωση γαλλικής διάσωσης, αλλά ενδεχομένως και από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που εφάρμοσαν σκληρή λιτότητα για να λάβουν δάνεια διάσωσης.
Επέκταση της Teroxx στη Λευκωσία
Η απόφαση της Teroxx να ενισχύσει την παρουσία της στην Κύπρο, με νέα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η χώρα εξακολουθεί να προσελκύει επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό. Η επιλογη της Λευκωσίας ως ευρωπαϊκής βάσης για δραστηριότητες στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επιβεβαιώνει τις δυνατότητες που προσφέρει το εγχώριο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι η μακροχρόνια παρουσία ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ουσιαστική συμβολή τους στην παραγωγική αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας.
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