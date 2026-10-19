Τέσσερα χρόνια οι «ταύροι» στις αγορές- Υπεραποδίδει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε σχέση με τις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές

Στις 12 Οκτωβρίου 2022, ο δείκτης-σηματωρός S&P 500 άγγιξε το χαμηλότερο σημείο της τότε πτωτικής αγοράς (bear market). Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό των χρηματοοικονομικών αγορών, η ημέρα που καταγράφεται το χαμηλότερο σημείο πριν από μια μακροχρόνια άνοδο 20% και άνω, ορίζεται αναδρομικά ως η αφετηρία της νέας bull market.

Τα τελευταία τέσσερα έτη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά καταγράφει κέρδη αρκετά υψηλότερα από τις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Με βάση το κλείσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2026, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καταγράφει κέρδη 217%, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς ο S&P 500, κερδίζει 118%, ο Nasdaq 161%, o Dow Jones σημειώνει κέρδη 77%, ο γερμανικός Dax-30 κερδίζει 107%, ο γαλλικός Cac-40 35% και ο βρετανικός Ftse-100 κατά 56%.

Ο βασικός μοχλός της ανόδου των τεσσάρων τελευταίων ετών ήταν η εκρηκτική άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης και των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Οι αγορές, σύμφωνα με τους αναλυτές, ζουν στην 11η ανοδική αγορά από τη δεκαετία του 1950.

Σε σύγκριση με κάθε ανοδική αγορά που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950, η άνοδος του 118% βρίσκεται κοντά στο μέσο της αγοράς, πολύ κάτω από το κέρδος του 401% κατά τον κύκλο 2009-2020 και το κέρδος του 582% από το 1987-2000. Από τις 10 προηγούμενες ανοδικές αγορές, οι έξι διήρκεσαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

«Η αγορά είχε κάθε λόγο να ξεπουλήσει, και δεν έχει ξεπουλήσει ακόμα» εκτιμά μερίδα των αναλυτών, την ώρα που οι αποδόσεις των ομολόγων γίνονται πιο ανησυχητικές για τις μετοχές όταν η ανάπτυξη αρχίζει να υποχωρεί.

Όμως, σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS δεν ισχύει με την ακμάζουσα ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και προβλέπει αύξηση κερδών των εταιρειών του S&P 500 κατά 25% φέτος και 14% το 2027.

Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, παρά τη διεθνή αναταραχή, τα ανθεκτικά εταιρικά κέρδη και μια ουσιαστική επαναφορά στις αποτιμήσεις παρέχουν μια σταθερή βάση στην άνοδο των αγορών.

Ταυτόχρονα, όμως η ιστορία υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να αιφνιδιάζονται από την αστάθεια καθώς ο κύκλος ωριμάζει.

Η ανοδική αγορά φέτος τροφοδοτήθηκε από την ανοδική πορεία των ισχυρών εταιρικών κερδών και την αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση κερδών 29,5% σε ετήσια βάση.

Εάν αυτό συμβεί, θα σηματοδοτήσει το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης κερδών άνω του 25%, σύμφωνα με την FactSet. Θα αντιπροσωπεύει επίσης το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ποσοστιαίας αύξησης κερδών.

Η ιστορία δείχνει επίσης ότι θα υπάρξει ανάκαμψη καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν θετικό για τον S&P 500 περίπου το 84% των περιπτώσεων κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, και η μέση άνοδος είναι περίπου 7%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναλυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των υψηλών επιτοκίων στις προβλέψεις τους για το τέλος του έτους.





Οι αποδόσεις

Το ελληνικό χρηματιστήριο στα τέσσερα έτη της bull market, όπως προαναφέραμε έχει υπεραποδώσει των μεγάλων διεθνών αγορών με σωρευτικά κέρδη 217%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει236,57%, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 139%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 457,38%.

Tο Χρηματιστήριο Αθηνών συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως ως προς την απόδοση του Γενικού Δείκτη τα τελευταία πέντε χρόνια, καταγράφοντας θετική απόδοση για έκτη συνεχόμενη χρονιά το 2026, καταγράφοντας συνολική άνοδο έως και 231% από το τέλος του 2020.

Η ελληνική αγορά έχει αλλάζει «πίστα», μετά την πρόσδεσή της στο άρμα του Euronext και την άνοδο της στη «super league 1» των αγορών, στις ανεπτυγμένες αγορές.

Οι διεθνείς επενδυτές δεν βλέπουν πια την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ως recovery story, αλλά ως επενδυτικό προορισμό. Η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας το 2026, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς πλέον υπερβαίνει το 75% του ΑΕΠ της Ελλάδας, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας και αντανακλώντας τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Από τα μέσα Οκτωβρίου του 2022 έως και στις 12 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της CrediaBank (+935%), της Aktor (+626%), της Πειραιώς (+603%), της Εθνικής (+399%), της Alpha Bank (+385%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+379%), της Viohalco (+370%), της Eurobank (+328%), της Τιτάν (+327%), της ΔΕΗ (+314%), της Motor Oil (+295%), του ΟΛΠ (+192%), των ΕΛΠΕ (+186%), της Elvalhalcor (+152%) της Aegean Airlines (+143%) και της Coca Cola HBC (+139%).





Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών

To Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022 κατάφερε σε μια δύσκολη συγκυρία να «αντισταθεί» στον πόλεμο Ουκρανίας- Ρωσίας, πληθωρισμό, αύξηση επιτοκίων, ενεργειακή κρίση και να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990 .

Το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο έπαιξε ισχυρή "άμυνα", παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς αγορές σε έναν δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αλλά στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος (+4,03%), όταν οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες υποχώρησαν σημαντικά (S&P -19% Nasdaq -33%, Dow Jones-9%, DAX-30 -12% και ο Cac- 40 - 9%,).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08% και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το «χάλκινο» μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq, ενώ ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής αποδόσεων στο α΄6μηνο 2023.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς το 2023 στηρίχθηκε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας με την Ελλάδα στην ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή των τραπεζών στην κερδοφορία.

Τον Ιανουάριο του 2023 το Χ.Α κατέκτησε τις 1.000 μονάδες , τις οποίες είχε να «δει» από το Δεκέμβριο του 2014.

Ένας επώδυνος χρηματιστηριακός κύκλος 13 και πλέον ετών ολοκληρώθηκε για τη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επέστρεψε στο 2011, κλείνοντας την «μαύρη» περίοδο της κρίσης και είναι πλέον στον προθάλαμο των ανεπτυγμένων αγορών

Το 2024 ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 13,65%, ενώ η χρονιά «σημαδεύθηκε» από τη βελτίωση της δυνατότητας προσέλκυσης κεφαλαίων σε προσφορές μετοχών από βασικούς μετόχους ή δημόσιες εγγραφές.

Το συνολικό μέγεθος από τις δημόσιες προσφορές μετοχών και διαθέσεις πακέτων από βασικούς μετόχους ξεπέρασε τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ οι επιχειρηματικές συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που ενεπλάκησαν έμμεσα ή άμεσα εισηγμένες εταιρίες του ΧΑ ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ σε επιχειρηματική αξία. Η δημόσια εγγραφή του Ελ. Βενιζέλος και τα δύο placement σε Πειραιώς και Εθνική, βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Συνολικά η αγορά άντλησε από τις πιο πάνω προσφορές που ξεπέρασαν τα 30 δισ. περί τα 3,3 δισ. ευρώ.

Με υψηλά κέρδη 44,30% έκλεισε το Χ.Α το 2025, ενώ η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ 69% .

Το χρηματιστηριακό γεγονός της χρονιάς ήταν η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext.

Επίσης ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ότι το 2026 θα είναι η έκτη θετική χρονιά για το ελληνικό χρηματιστήριο, μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την επάνοδο στις ανεπτυγμένες αγορές, μετά από 13 έτη.





Κωνσταντίνος Σ. Χριστοφιλέας/ΑΠΕ-ΜΠΕ