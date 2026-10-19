Από αύριο οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω» με κονδύλι €20 εκατ.

Νέα ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους αποκτούν οι πολίτες, μέσω της νέας προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες (2026)», συνολικού προϋπολογισμού €20 εκατ., το οποίο αναμένεται να καλύψει περίπου 1.300 έως 1.400 νέους δικαιούχους. Το Σχέδιο, που προκηρύσσεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αποσκοπεί στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών και του κόστους ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ψύξης, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Έχουμε δρόμο ακόμα Η νέα προκήρυξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη η κατάσταση του κτηριακού αποθέματο...

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