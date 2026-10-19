Εργατικά ατυχήματα: Αυστηρότερες ποινές φέρνουν οι πέντε νεκροί

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος, Τασούλα Κυπριανίδου, ανέφερε ότι εξετάζεται η τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να αυξηθούν τόσο τα εξώδικα πρόστιμα όσο και οι προβλεπόμενες ποινές. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, οι ποινές μερικών χιλιάδων ευρώ που επιβάλλουν σήμερα τα δικαστήρια, «δεν αποτυπώνουν την αξία της ζωής ενός εργαζομένου».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.276 εργατικά ατυχήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα την απουσία εργαζομένων από την εργασία τους για περισσότερες από τρεις ημέρες. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα, με 230 περιστατικά, ενώ ακολούθησαν η μεταποίηση με 226 και η ξενοδοχειακή βιομηχανία με 223.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συχνότητα των περιστατικών σε κλάδους υψηλού κινδύνου, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και αυστηρότερης εφαρμογής των μέτρων προστασίας.

Παρά τη σοβαρότητα των περιστατικών, τα στοιχεία καταδεικνύουν πτωτική τάση, καθώς μεταξύ 2014 και 2025 ο δείκτης ατυχημάτων μειώθηκε κατά 48,4%, ενώ ο συνολικός αριθμός τους κατά 21,1%.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 4.871 επιθεωρήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 390 ειδοποιήσεις απαγόρευσης, 166 ειδοποιήσεις βελτίωσης και 178 εξώδικα πρόστιμα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις οικοδομές, όπου πραγματοποιήθηκαν 3.203 έλεγχοι.

Παράλληλα, προωθείται η επέκταση του προγράμματος SAFEPASS, μέσω του οποίου έχουν εκπαιδευτεί περίπου 7.500 εργαζόμενοι στις κατασκευές, με στόχο η εκπαίδευση να καταστεί υποχρεωτική.

Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή την εβδομάδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, που αρχίζει σήμερα, με τη φετινή εκστρατεία να επικεντρώνεται στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας.