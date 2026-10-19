«ΙΣΟΤΗΤΑ»: Στην Κομισιόν η υπόθεση 5.000 εργαζομένων στο Δημόσιο - Ζητά απόφαση για παραβίαση ευρωπαϊκής οδηγίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, η καταγγελία αφορά περίπου 5.000 Εργοδοτουμένους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) στη δημόσια υπηρεσία, Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) και ΕΑΧ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δήμους και την εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες επί σειρά ετών. Η επιστολή συνοδεύεται από Παράρτημα και Προσάρτημα, όπου εξετάζονται 77 αποφάσεις κυπριακών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, από το 2008 έως το 2026, σε αντιπαραβολή με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Η συντεχνία αναφέρει ότι στην επιστολή εξετάζεται η απόφαση του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του ΔΕΕ, της 14ης Απριλίου 2026, στην υπόθεση C‑418/24. Με την απόφαση κρίθηκε ότι η σταθερότητα της απασχόλησης αποτελεί μείζον στοιχείο προστασίας των εργαζομένων και ότι οι ανοικτές διαδικασίες επιλογής ούτε συνιστούν κύρωση για την καταχρηστική απασχόληση ούτε εξαλείφουν την επισφάλεια, ακόμη και όταν μοριοδοτούν την πείρα.

Υπό το φως της απόφασης, η επιστολή θέτει ενώπιον της Επιτροπής τα τρία κυβερνητικά νομοσχέδια για το νέο σύστημα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία συζητούνται κατ’ άρθρον στη Βουλή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα νομοσχέδια προβλέπουν ότι από το 2028 ο ανοικτός διαγωνισμός θα είναι η μόνη οδός προς τη μονιμότητα και ότι οι ΕΑΧ και ΕΟΧ θα αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια όπως κάθε τρίτος υποψήφιος. Περιορίζουν επίσης τη μοριοδότηση της πείρας σε ποσοστό 3,45% έως 4,35% του συνόλου, δηλαδή έως 5 μονάδες, και εξαιρούν την υπηρεσία των ΕΟΧ του Ν.70(Ι)/2016 από τον ορισμό της «δημόσιας υπηρεσίας». Παράλληλα, διατηρούν τη δυνατότητα απόλυσης ΕΟΧ όταν πληρωθεί η θέση, βάσει του άρθρου 9(3), καθώς και την εξουσία κατάργησης ισάριθμων κενών μόνιμων θέσεων κατά τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, βάσει του άρθρου 11.

Στις 10 Οκτωβρίου 2026 κατατέθηκε στη Βουλή συγκεκριμένη εισήγηση για νέο άρθρο 7Α, με πρόβλεψη διορισμού των ΕΑΧ σε μόνιμες θέσεις που αντιστοιχούν στα καθήκοντά τους, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της διορίζουσας αρχής και ελέγχου προσόντων και απόδοσης. Σε σχέση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, που περιλαμβάνεται στη ρήτρα 4 της Οδηγίας, η επιστολή καταγράφει τον αποκλεισμό ή τη δυσμενέστερη αποτίμηση της προϋπηρεσίας των ΕΟΧ και ΕΑΧ.

Γίνεται ακόμη ειδική αναφορά στην επιταχυνόμενη μισθολογική ανέλιξη γραμματειακού και άλλου προσωπικού στην κλίμακα Α7(ii) των συνδυασμένων κλιμάκων Α2‑Α5‑Α7(ii). Όπως σημειώνεται, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών του 2024 και του 2025 και το άρθρο 27 των περί Προϋπολογισμού Νόμων Ν.64(ΙΙ)/2024 και Ν.74(ΙΙ)/2025 προσμετρούν στα απαιτούμενα 18 έτη μόνο την υπηρεσία ως μόνιμου υπαλλήλου ή ΕΑΧ, αποκλείοντας πλήρως την υπηρεσία ως ΕΟΧ. Αυτό ισχύει παρά το αίτημα διόρθωσης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2025.

Η συντεχνία προσθέτει ότι η διοίκηση εφαρμόζει «κατ’ αναλογία» διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, όπως διαθεσιμότητα με το ήμισυ του μισθού και μετακινήσεις και μεταθέσεις χωρίς απόφαση της ΕΔΥ. Αναφέρει επίσης ότι τον Ιούλιο του 2026 εκλεγμένο συνδικαλιστικό στέλεχος απολύθηκε με υπουργική απόφαση, χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση, για απουσίες που, σύμφωνα με τη συντεχνία, οφείλονταν στη συνδικαλιστική του δράση. Η απόλυση έγινε πριν ολοκληρωθεί η πειθαρχική έρευνα που είχε διαταχθεί «κατ’ αναλογία».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται μεταξύ δύο δικαιοδοσιών: το Διοικητικό Δικαστήριο κηρύσσεται αναρμόδιο, ενώ το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών επιδικάζει μόνο αποζημιώσεις του Πρώτου Πίνακα και δεν έχει τη δυνατότητα να διατάξει διορισμό. Προσθέτει ότι μέχρι σήμερα κανένα κυπριακό δικαστήριο δεν έχει υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ για την Οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Η εξέταση του φακέλου εκκρεμεί για περισσότερους από 92 μήνες, διάστημα που, σύμφωνα με τη συντεχνία, υπερβαίνει τις ενδεικτικές προθεσμίες της Επιτροπής, όπως αναφέρονται στην Ειδική Έκθεση 28/2024 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η επιστολή αποτελεί, όπως αναφέρει, το προβλεπόμενο διοικητικό διάβημα πριν από την υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για κακοδιοίκηση, βάσει του άρθρου 228 ΣΛΕΕ. Η συντεχνία προσθέτει ότι εντός του 2026 η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο ΔΕΕ, απηύθυνε αιτιολογημένες γνώμες κατά της Ισπανίας και καταδίκασε την Ιταλία (C‑155/25) για τις ίδιες ρήτρες 4 και 5 της Οδηγίας.