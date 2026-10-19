Ξεπέρασε τα €3,7 δισ. η αξία των μεταβιβάσεων το εννιάμηνο του 2026

Η εικόνα ανά επαρχία

Η Λεμεσός είναι η επαρχία με τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα των ακινήτων Παγκύπρια. Η αξία των μεταβιβάσεων, που ολοκληρώθηκαν στην επαρχία κατά το ενιάμηνο του 2026 έφτασε το €1,44 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 38,7% της συνολικής αξίας των μεταβιβάσεων. Ο όγκος των μεταβιβάσεων, την ίδια περίοδο, έφθασε στις 3.808 πράξεις. Η Λεμεσός διατηρεί, παράλληλα, τα σκήπτρα και στον όγκο των πωλητηρίων εγγράφων (4.860), ο οποίος ενισχύθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση. Αυτό λειτουργεί ως προάγγελος της ροής νέων μεγάλων επενδύσεων στο μέλλον, κυρίως σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η επαρχία Λευκωσίας παρουσιάζει μια διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική δυναμική, καθώς κατέχει την πρώτη θέση σε απόλυτο αριθμό ολοκληρωμένων πράξεων. Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος των μεταβιβάσεων ανήλθε στις 4.507, ξεπερνώντας κάθε άλλη επαρχία. Η συνολική αξία αυτών των μεταβιβάσεων έφτασε τα €811,85 εκατ., κατατάσσοντας τη Λευκωσία στη δεύτερη θέση ως προς την αξία. Όσον αφορά το μέλλον της αγοράς, τα κατατεθειμένα πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν σε 3.163 και ήταν αυξημένα κατά 6% σε σύγκριση με το ενιάμηνο του 2025.

Η επαρχία Πάφου καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις, διατηρώντας την αξία των ακινήτων της σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Παρόλο που ο όγκος των μεταβιβάσεων ήταν 2.699, χαμηλότερος από τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, η συνολική αξία αυτών των συναλλαγών άγγιξε τα €755,5 εκατ. Αυτό υποδηλώνει ότι η μέση αξία ανά ακίνητο στην Πάφο είναι αρκετά υψηλή. Επιπλέον, το ενδιαφέρον για νέες αγορές παραμένει αμείωτο, με τον όγκο των πωλητήριων εγγράφων να φτάνει τα 2.999, αυξημένος κατά 18% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Η αγορά της επαρχίας Λάρνακας εμφανίζει σημαντική κινητικότητα και αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικά στο σκέλος των νέων πωλήσεων. Το ενιάμηνο του 2026, ολοκληρώθηκαν 2.876 μεταβιβάσεις, συνολικής αξίας €525,1 εκατ. Το πλέον σημαντικό δεδομένο για τη Λάρνακα, ωστόσο, είναι ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων, ο οποίος αυξήθηκε κατά 15% και έφτασε τα 3.291. Η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη μετά τη Λεμεσό, ξεπερνά τους αντίστοιχους αριθμούς τόσο της Λευκωσίας, όσο και της Πάφου και δείχνει την ισχυρή τάση ανάπτυξης στην Λάρνακα.

Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου αποτελεί τη μικρότερη αγορά στην ελεύθερη Κύπρο. Η συνολική αξία των μεταβιβάσεων για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε στα €192,8 εκατ., ενώ ο όγκος των μεταβιβάσεων στις 874. Ο όγκος των κατατεθειμένων πωλητήριων εγγράφων το ενιάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το 2025 και διαμορφώθηκε στα 656.

Χρονιά με ιδιαιτερότητες και προκλήσεις

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, ανέφερε: «Το 2026 είναι μια χρονιά με τις δικές της ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. Παρατηρούμε, ωστόσο, την αγορά ακινήτων να εξελίσσεται και να στηρίζει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Οι αυξήσεις στον όγκο, αλλά και στην αξία των συναλλαγών είναι πολύ σημαντικές καθώς έρχονται σε συνέχεια μιας πολύ καλής χρονιάς για τον τομέα των ακινήτων, που ήταν το 2025. Το αγοραστικό ενδιαφέρον, τόσο από ντόπιους, όσο και από ξένους παραμένει αυξημένο και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι και το 2026 θα κλείσει με θετικό πρόσημο για τον τομέα των ακινήτων. Ειδικά τα πωλητήρια έγγραφα προεξοφλούν ότι θα υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην αγορά και στην έναρξη νέων έργων τους επόμενους μήνες. Επαναλαμβάνουμε, παράλληλα, την έκκλησή μας στο κοινό να είναι προσεκτικό ποιους εμπιστεύεται όταν αποφασίζει να προχωρήσει στην αγορά ή στην ενοικίαση ακινήτου και να μην διστάζει να καταγγέλλει στο Συμβούλιο τους παράνομους».