Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς νέων κατοικιών στην Κύπρο - Πού κατευθύνθηκαν 606 εκατ. ευρώ (πίνακας)

Η νέα συγκριτική ανάλυση της Landbank Analytics εξετάζει 1.956 πωλήσεις διαμερισμάτων και οικιών υπό ανέγερση ή στο στάδιο των σχεδίων, συνολικής αξίας €606,4 εκατ., και συγκρίνει το Γ΄ με το Β΄ τρίμηνο του 2026. Αναδεικνύει πού αυξήθηκε η καταγεγραμμένη δραστηριότητα, ποιες αγορές κέρδισαν μερίδιο και ποιες περιοχές συνδυάζουν όγκο συναλλαγών και υψηλές αξίες.

Περισσότερες πράξεις, διαφορετική κατανομή

Στο Β΄ τρίμηνο είχαν καταγραφεί 1.317 πωλητήρια έγγραφα συνολικής αξίας €400,1 εκατ. Στο Γ΄ τρίμηνο ο αριθμός ανήλθε σε 1.956 και η αξία σε €606,4 εκατ., αύξηση 48,5% και 51,6% αντίστοιχα. Τα στοιχεία του Β΄ τριμήνου φθάνουν έως τις 29 Ιουνίου, ενώ εκείνα του Γ΄ καλύπτουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Επομένως, οι μεταβολές αφορούν την καταγεγραμμένη δραστηριότητα και όχι αυτομάτως ισοδύναμη μεταβολή της τελικής ζήτησης.

Η μέση αξία ανά πωλητήριο διαμορφώθηκε στις €310.019 από €303.808 (+2,0%). Στα διαμερίσματα η μέση αξία ανήλθε στις €269.217 και η διάμεση στις €214.500, ενώ στις οικίες η μέση αξία ήταν €478.138 και η διάμεση €380.000. Η σύνθεση του δείγματος επηρεάζει τις τιμές αυτές· δεν αποτελούν δείκτη μεταβολής της τιμής συγκρίσιμων ακινήτων.

Πίνακας 1 — Μεταβολή μεριδίων ανά επαρχία, Β΄–Γ΄ τρίμηνο 2026

Η Λεμεσός επανήλθε στο προσκήνιο της αξίας

Η Λεμεσός συγκέντρωσε 599 πωλητήρια αξίας €245,3 εκατ. Το μερίδιό της στον αριθμό των πράξεων αυξήθηκε από 26,3% σε 30,6%, ενώ το μερίδιο αξίας από 32,4% σε 40,5%. Η Πάφος ενίσχυσε επίσης τη θέση της: το μερίδιο πράξεων αυξήθηκε από 12,8% σε 17,0% και της αξίας από 21,2% σε 22,0%.

Αντίθετα, η Λευκωσία υποχώρησε ως ποσοστό από 34,5% σε 25,0% των πράξεων, παρότι κατέγραψε 489 πωλήσεις. Η Λάρνακα διατήρησε ουσιαστικά το μερίδιό της σε αριθμό, στο 24,0%, ενώ η Αμμόχωστος αντιπροσώπευε το 3,4%. Οι μεταβολές μεριδίων δεν ισοδυναμούν με μεταβολές της απόλυτης δραστηριότητας.

Το τμήμα κάτω των €300.000 διατηρεί τη μεγαλύτερη βαρύτητα

Οι πωλήσεις με αξία κάτω των €300.000 ανήλθαν σε 1.267, αντιπροσωπεύοντας το 64,8% των καταγεγραμμένων πράξεων του Γ΄ τριμήνου. Το αντίστοιχο μερίδιο του Β΄ τριμήνου ήταν 68,1%. Παρότι η συμμετοχή του χαμηλότερου και μεσαίου τμήματος μειώθηκε κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, εξακολουθεί να συγκεντρώνει σχεδόν δύο στις τρεις συναλλαγές.

Η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν εκείνη των €200.000–€299.999, με 545 πράξεις και μερίδιο 27,9%. Ακολούθησαν οι €300.000–€499.999 με 521 πωλήσεις και 26,6%. Οι κατηγορίες €150.000–€199.999 και κάτω των €150.000 συμμετείχαν με 21,4% και 15,5% αντίστοιχα.

Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν τη σύνθεση των πωλήσεων ανά κατηγορία τιμής και όχι απαραίτητα μεταβολές τιμών. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον σχεδιασμό του προϊόντος και της τιμολογιακής πολιτικής των νέων αναπτύξεων.

Πίνακας 2 — Κατηγορίες τιμής και μεταβολή μεριδίων

Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν τη σύνθεση των πωλήσεων ανά κατηγορία τιμής και όχι απαραίτητα μεταβολές τιμών. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον σχεδιασμό του προϊόντος και της τιμολογιακής πολιτικής των νέων αναπτύξεων.

Οι πιο ενεργές περιοχές του Γ΄ τριμήνου

Με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων πωλητηρίων, η πόλη της Λεμεσού παρέμεινε πρώτη με 190 πράξεις, από 129 το Β΄ τρίμηνο. Η πόλη της Λάρνακας ακολούθησε με 124, η Λακατάμεια με 111 και η Αραδίππου με 109. Η πόλη της Πάφου κατέγραψε 96, ο Στρόβολος 90, τα Λιβάδια 79 και η Γερμασόγεια 73.

Η σύγκριση υποδεικνύει αξιοσημείωτη ενίσχυση της καταγεγραμμένης δραστηριότητας στην πόλη της Λεμεσού, στην Πάφο, στον Στρόβολο και στη Γερμασόγεια. Ωστόσο, ο απόλυτος αριθμός πωλητηρίων δεν αρκεί για την αξιολόγηση μιας περιοχής: η διάμεση αξία και η σύνθεση των ακινήτων συμπληρώνουν την εικόνα.

Πίνακας 3 — Οι οκτώ πιο ενεργές περιοχές του Γ΄ τριμήνου

Περιοχές που κέρδισαν όγκο και περιοχές που διατήρησαν τη θέση τους

Η πόλη της Λεμεσού αύξησε τις καταγεγραμμένες πράξεις της από 129 σε 190 (+47,3%), ενώ η Λάρνακα από 71 σε 124 (+74,6%). Η Γερμασόγεια από 43 σε 73 (+69,8%) και ο Στρόβολος από 71 σε 90 (+26,8%). Η Λακατάμεια αυξήθηκε από 92 σε 111 (+20,7%).

Η Αραδίππου αποτελεί διαφορετική περίπτωση: οι καταγεγραμμένες πράξεις μειώθηκαν από 122 σε 109 (−10,7%), αλλά εξακολούθησε να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα σε απόλυτο όγκο. Τα παραδείγματα αναδεικνύουν γιατί οι πιο δραστήριες περιοχές πρέπει να αξιολογούνται τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τη μεταβολή των συναλλαγών τους.

Πίνακας 4 — Συγκριτική δραστηριότητα επιλεγμένων περιοχών

Η Γερμασόγεια και ο Άγιος Τύχωνας στον premium χάρτη

Η Γερμασόγεια κατέγραψε 73 πωλητήρια αξίας €44,8 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο, με μέση αξία €613.991 και διάμεση €383.762. Από τις 43 πράξεις του Β΄ τριμήνου, αυξήθηκε κατά 69,8%, διατηρώντας σημαντική παρουσία στις αγορές ακινήτων υψηλής αξίας.

Στον Άγιο Τύχωνα καταγράφηκαν 16 πράξεις συνολικής αξίας €18,1 εκατ., με διάμεση €647.123 και μέση αξία €1.129.796. Η υψηλή μέση αξία αντανακλά τη βαρύτητα των ακριβότερων συναλλαγών και πρέπει να ερμηνεύεται παράλληλα με τη διάμεση και τα επιμέρους εύρη.

Η Πέγεια, που είχε παρουσιάσει ιδιαίτερα υψηλή διάμεση αξία στο Β΄ τρίμηνο, κατέγραψε 34 πωλήσεις το Γ΄ τρίμηνο, αξίας €16,1 εκατ., με διάμεση €398.000. Επομένως, οι κατατάξεις των premium περιοχών διαφοροποιούνται σημαντικά από τρίμηνο σε τρίμηνο και δεν πρέπει να εξάγονται συμπεράσματα γενικής πτώσης ή ανόδου τιμών μόνο από το μείγμα πωλήσεων.

Ο συνδυασμός αριθμού πωλητηρίων, χαμηλότερης, διάμεσης, μέσης και υψηλότερης καταγεγραμμένης αξίας επιτρέπει πληρέστερη αποτύπωση της τοπικής αγοράς. Μεμονωμένες πράξεις μεγάλης αξίας μπορούν να μετακινήσουν σημαντικά τον μέσο όρο, χωρίς να μεταβάλουν ανάλογα την τυπική συναλλαγή.

«Η αγορά αλλάζει ισορροπίες, όχι με έναν ενιαίο τρόπο»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Landbank Group, Ανδρέας Χριστοφορίδης, MRICS, ανέφερε:

«Η εικόνα του Γ΄ τριμήνου δεν περιορίζεται στη σημαντική αύξηση των καταγεγραμμένων off-plan συναλλαγών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στη μεταβολή της κατανομής τους. Η Λεμεσός ενίσχυσε το μερίδιό της στην αξία, η Πάφος κέρδισε έδαφος σε αριθμό συναλλαγών, ενώ η Λευκωσία, παρά την υποχώρηση του σχετικού μεριδίου της, διατηρεί ουσιαστική παρουσία στις νέες αναπτύξεις.»

«Παράλληλα, σχεδόν δύο στις τρεις πωλήσεις αφορούν ακίνητα κάτω των €300.000. Για τους developers το μήνυμα είναι σαφές: η σωστή επιλογή περιοχής, τύπου ακινήτου και κατηγορίας τιμής είναι καθοριστική για την απορρόφηση ενός έργου. Η αγορά δεν είναι ενιαία και δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο από τη μέση τιμή ή από τον συνολικό αριθμό πωλήσεων.»

«Σε περιοχές όπως η Γερμασόγεια και ο Άγιος Τύχωνας, οι υψηλές αξίες συνυπάρχουν με ιδιαίτερα διαφορετική σύνθεση συναλλαγών. Η αξιόπιστη ανάλυση πρέπει να συνδυάζει τον όγκο, τη διάμεση αξία, το εύρος των πωλήσεων και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αυτή είναι η βάση για ορθότερες αναπτυξιακές και επενδυτικές αποφάσεις», πρόσθεσε.