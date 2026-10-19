Αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο οι αφίξεις τουριστών- Η πρώτη αύξηση από τον Μάρτιο

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθαν σε 580.889 σε σύγκριση με 570.635 τον Σεπτέμβριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,8%.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο οι αφίξεις τουριστών είχαν παρουσιάσει ετήσια αύξηση 3,3%, τον Ιούλιο 1,1% και τον Ιούνιο 1,7%. Τον Μάρτιο η πτώση είχε φθάσει το 30,7% και τον Απρίλιο το 27,6%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Σεπτέμβριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 31,7% (184.345) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 18,1% (105.249), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,2% (41.636), οι αφίξεις από τη Γερμανία 5,2% (30.362), οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,4% (19.995) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,2% (18.656)

Σημειώνεται ότι οι αφίξεις από το Ισραήλ παρουσίασαν σημαντική αύξηση 31,4% τον Σεπτέμβριο ενώ άνοδος 16,1% σημειώθηκε και στις αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν ετήσια αύξηση 2,8%.

Μειωμένες κατά 11,6% ήταν οι αφίξεις από τη Γερμανία, 7,5% από την Πολωνία και 9,3% από τη Σουηδία.

Για διακοπές το 84,8%

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν για ποσοστό 84,8% των τουριστών οι διακοπές, για 9,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο 2025, ποσοστό 84,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,1% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,0% για επαγγελματικούς λόγους

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.401.538 σε σύγκριση με 3.604.790 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 5,6%

Μικρή μείωση στα ταξίδια

Όσον αφορά τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθαν στις 165.447 σε σύγκριση με 166.129 τον Σεπτέμβριο 2025, σημειώνοντας μείωση 0,4%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 35,9% (59.422), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,5% (10.755), η Ιταλία 5,6% (9.227) και η Ρωσία με 4,7% (7.711).