Χρηματοοικονομικά και ασφάλειες στην κορυφή των αμοιβών, στα €2.591 ο μέσος μισθός στην Κύπρο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το 2025 ήταν €1.953 παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024, όταν ανήλθαν σε €1.881.

Κατανομή Υπαλλήλων κατά Ομάδα Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών και Φύλο

Το μεγαλύτερο μερίδιο υπαλλήλων, με ποσοστό 13,0% επί του συνόλου, λαμβάνει μηνιαίες απολαβές από €1.000 έως €1.249. Ακολουθούν οι υπάλληλοι με απολαβές από €1.500 έως €1.749 (11,4%) και από €1.250 έως €1.499 (11,2%).

Συγκρίνοντας την κατανομή των υπαλλήλων κατά φύλο, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών εντοπίζονται σε συγκεκριμένες μισθολογικές κατηγορίες.

Ειδικότερα, στις κατηγορίες €1.000– €1.249 και €1.250–€1.499, το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών κατά 3,3 και 3,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, στην ανώτερη μισθολογική κατηγορία των €6.000 και άνω, το ποσοστό των αντρών είναι υψηλότερο από εκείνο των γυναικών κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Μέσος Όρος Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για το 2025 κυμαίνεται μεταξύ €956 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €5.038 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Παρατηρείται αύξηση σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στον τομέα Ορυχείων και Λατομείων (10,3%), στον οποίο απασχολείται μικρός αριθμός υπαλλήλων, με αποτέλεσμα οι στατιστικές εκτιμήσεις να επηρεάζονται περισσότερο από μεταβολές στα επιμέρους στοιχεία.

Ακολουθούν οι τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (7,7%) και των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (7,0%).

Μέσος Όρος και Διάμεσος Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών κατά Υπηκοότητα

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των Κύπριων για το 2025 ήταν €2.625 και των μη-Κύπριων €2.524. Η ετήσια μεταβολή στον μέσο όρο ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών για τους Κύπριους υπαλλήλους ήταν 4,7% και για τους μη-Κύπριους υπαλλήλους ήταν 3,7%.

Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τους Κύπριους υπαλλήλους ήταν €2.145 και για τους μηΚύπριους υπαλλήλους ήταν €1.597, σημειώνοντας αύξηση 4,5% και 3,4% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2024.

Οι μη-Κύπριοι υπάλληλοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά υπαλλήλων, σε σχέση με τους Κύπριους, στις ομάδες με τις χαμηλότερες (=€6.000) απολαβές.

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των Κύπριων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για το 2025, κυμαίνεται μεταξύ €1.744 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €4.383 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων. Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των μη-Κύπριων κυμαίνεται μεταξύ €664 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €6.649 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.