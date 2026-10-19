Έλληνας: Χαμηλό το όφελος της Κύπρου από το «Αφροδίτη» αν αποδεχθεί τα τέλη της Chevron

Η Chevron και οι εταίροι της ζητούν 3 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBTU), ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 κυβικά πόδια, για τη χρήση μέρους του αγωγού από την Κύπρο προς την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον κ. Έλληνα, η χρέωση αυτή θα έχει μεγάλη επίδραση στα κέρδη της Κύπρου από το κοίτασμα, μειώνοντας τα έσοδά της κατά 3 δολάρια και καθιστώντας τη θέση της «πολύ δύσκολη».

Πρόσθεσε ότι, αν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για το κοινό κοίτασμα «Αφροδίτη – Ισάι» δεν καταλήξουν θετικά, η Κύπρος θα έχει και από εκεί κόστος και θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Παρέπεμψε στην περίπτωση του «Κρόνος», όπου, όπως είπε, η ιταλική Eni απαιτούσε από την Κύπρο να αναλάβει μεγαλύτερα ρίσκα, τα οποία έγιναν αποδεκτά. Έτσι προχώρησε η εκμετάλλευση του κοιτάσματος, αλλά τα κέρδη της Κύπρου «θα είναι πενιχρά».

Ο κ. Έλληνας ανέφερε ότι η πίεση βρίσκεται στην Κύπρο και πως η χώρα έχει χαμηλότερη προτεραιότητα στις επιλογές της Chevron, λόγω των μεγάλων έργων της εταιρείας σε άλλα μέρη του κόσμου. Εξήγησε ότι η Chevron δεν πιέζεται να προχωρήσει στην παραγωγή από το «Αφροδίτη», καθώς αποφάσισε να πραγματοποιήσει μεγάλη επένδυση στο ισραηλινό κοίτασμα «Λεβιάθαν», η οποία αυξάνει την παραγωγή και διπλασιάζει τις εξαγωγές προς την Αίγυπτο.

Το έργο στο «Λεβιάθαν», σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιο κερδοφόρο από το «Αφροδίτη», καθώς το κόστος ανά μονάδα είναι περίπου στο 60% του αντίστοιχου κόστους στο κυπριακό κοίτασμα. Η Chevron, πρόσθεσε, μπορεί να περιμένει μέχρι να υποχωρήσει η Κύπρος. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία έχει μεγάλα έργα στη Γουιάνα και στη Βενεζουέλα, όπου διαθέτει σημαντικές επενδύσεις.

Ο κ. Έλληνας είπε ότι πρέπει να εξεταστεί η σχέση κόστους και οφέλους και διερωτήθηκε αν η Κύπρος θα πρέπει να περιμένει τις έρευνες της ExxonMobil σε άλλα τεμάχια. Η εταιρεία συνεχίζει τις έρευνες σε κυπριακά και αιγυπτιακά τεμάχια και, αν αυτές πετύχουν και διπλασιαστούν τα αποθέματά της, θα μπορούσε να κατασκευάσει τερματικό εξαγωγής LNG, στο οποίο ενδεχομένως να διοχετεύεται και το «Αφροδίτη». «Δεν αξίζει τον κόπο να το ξεπουλήσουμε μόνο για να λέμε ότι το κάναμε, αλλά να μην έχουμε όφελος», ανέφερε.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου (GSI), ο κ. Έλληνας εκτίμησε ότι η παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και η δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στην Κύπρο ότι «βλέπει φως στο τέλος του τούνελ» δείχνουν πως, στο παρασκήνιο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα προσπαθούν να βρουν λύση με την Τουρκία. Όπως είπε, η Τουρκία διατηρεί σκληρή στάση, αλλά «δεν έχει πάει στο απροχώρητο».

Ο ίδιος θεωρεί καλές τις πιθανότητες να προχωρήσει το έργο και ανέφερε ότι η Ελλάδα πρέπει να εκδώσει NAVTEX μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. «Όταν εκδοθεί η NAVTEX και η Τουρκία δεν επέμβει, οι πιθανότητες να γίνει κάτι κακό μετά θα είναι χαμηλές», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα οφέλη του έργου για την Κύπρο, είπε ότι η αντίθεση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού δεν βασίζεται σε μελέτες. Πρόσθεσε ότι η σοβαρή μελέτη θα προέλθει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Κατά τον κ. Έλληνα, οι απαιτήσεις της Τουρκίας είναι παράλογες και αβάσιμες και απορρίπτονται από την ΕΕ. Όπως ανέφερε, τις υποστηρίζουν μόνο η Τουρκία και η κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη.

«Η Τουρκία και η Λιβύη ξέχασαν ότι υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο και ότι υπάρχει η Κρήτη και η Κύπρος και χάραξαν μια γραμμή που χωρίζει τη Μεσόγειο στα δύο», είπε.

Ενεργειακή κρίση

Ερωτηθείς αν αναμένει ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, εν μέσω υψηλών τιμών ενέργειας, ο κ. Έλληνας είπε ότι κρίση θα υπάρξει αν ο χειμώνας είναι βαρύς και επικρατήσει άπνοια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετή αιολική ενέργεια. Χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στην Ευρώπη, με τα αποθέματα να βρίσκονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και να είναι δύσκολο να αναπληρωθούν, καθώς Ευρώπη και Ασία ανταγωνίζονται για μικρότερες εξαγωγές LNG από τις διαθέσιμες παγκοσμίως.

Περίπου το 20% των εξαγωγών LNG από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν φτάνει πλέον στον προορισμό του, ανέφερε. Αυτό, πρόσθεσε, σημαίνει ότι Ευρώπη και Ασία ανταγωνίζονται για μικρότερες ποσότητες, με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι υψηλές.

Κατά τον κ. Έλληνα, η κατάσταση θα γίνει δυσκολότερη τον επόμενο χρόνο, όταν θα χρειαστεί να αναπληρωθούν τα ευρωπαϊκά αποθέματα που θα έχουν εξαντληθεί τον φετινό χειμώνα. Εκτίμησε ότι οι τιμές και το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη θα παραμείνουν υψηλά.

Είπε ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση και υποστήριξε πως η Ευρώπη έλαβε λανθασμένες αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή και τους στόχους που έθεσε και προώθησε, πληρώνοντας σήμερα το κόστος. Ανέφερε ότι το κόστος ηλεκτρισμού είναι 8 σεντ ανά κιλοβατώρα στην Κίνα, 18 σεντ στις ΗΠΑ και 28 σεντ στην Ευρώπη, διερωτώμενος πώς μπορεί να ανταγωνιστεί η Ευρώπη με τόσο υψηλό ενεργειακό κόστος. Κατέληξε λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για το κλίμα συνδέονται με το κόστος αυτό, ενώ οι εκπομπές ρύπων της Ευρώπης αντιστοιχούν μόλις στο 6,5% των παγκόσμιων εκπομπών.

Πηγή: ΚΥΠΕ