Αυξημένες καταγράφονται οι τιμές των υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα.
Αυξημένες κατά 3,74% οι τιμές κατασκευαστικών υλικών τον Σεπτέμβριο
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε στις 123,41 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 3,74%.
Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (5,28%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (5,06%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (4,08%), στα ορυκτά (2,81%) και στα προϊόντα ορυκτών (1,35%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
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