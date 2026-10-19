Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στηρίζει τα εργαστήρια χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης για γυναίκες που διοργανώνει η ΚΕΧΑΠ

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από την ΚΕΧΑΠ και θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2026, στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection, στη Λευκωσία, από τις 15:00 έως τις 19:30.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της ΚΕΧΑΠ για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των γυναικών στη διαχείριση των προσωπικών τους οικονομικών.

Η ΕΚΚ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας για την προστασία και την ενδυνάμωση των πολιτών, στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη χρηματοοικονομική ενημέρωση και συμβάλλουν στη λήψη ορθών και τεκμηριωμένων οικονομικών αποφάσεων.

Θεματολογία των εργαστηρίων

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος ή επιπέδου χρηματοοικονομικών γνώσεων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Μέσα από τέσσερις διαδραστικές θεματικές ενότητες, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν:

Την κατάρτιση και διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού.

Την αποταμίευση και τις επενδύσεις.

Τον υπεύθυνο δανεισμό και τη διαχείριση χρέους.

Τον έγκαιρο χρηματοοικονομικό προγραμματισμό για τη συνταξιοδότηση.

Τα εργαστήρια έχουν πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα, και βασίζονται σε πραγματικά παραδείγματα και καθημερινά σενάρια, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες να μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα όσα μάθουν στη δική τους καθημερινότητα.

Στόχος η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών

Μέσω της πρωτοβουλίας επιδιώκεται, επίσης, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας των γυναικών και η συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η ΚΕΧΑΠ επιδιώκει να προσφέρει στις γυναίκες πρακτικές γνώσεις και χρήσιμα εργαλεία ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το μέλλον τους και να ενισχύσουν την χρηματοοικονομική τους ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία συμβάλλει στις προσπάθειες για μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων σε σχέση με θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Δηλώσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν τις θεματικές ενότητες στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η 27η Οκτωβρίου 2026.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΚΕΧΑΠ στο Moneypedia ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς (22714434) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ChristiaDoritou@centralbank.cy

Η ΕΚΚ ενθαρρύνει το γυναικείο κοινό να αξιοποιήσει την ευκαιρία συμμετοχής στα εργαστήρια, τα οποία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του γνώσης και αυτονομίας.