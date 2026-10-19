Βαθιά θλίψη στο ΧΑΚ για την απώλεια του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του

Ο Νίκος Τρυπάτσας εντάχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 1994 και υπηρέτησε τον Οργανισμό για 32 χρόνια.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον Οργανισμό μας και σε όλους όσους είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του. Η επαγγελματική του πορεία, η αφοσίωσή του στα καθήκοντά του και η συμβολή του στο έργο και την αποστολή του Χρηματιστηρίου, αποτελούν παρακαταθήκη που θα διατηρήσουμε με εκτίμηση και σεβασμό.

Πέραν από την υπηρεσιακή του ιδιότητα, αποχαιρετούμε έναν αξιόλογο άνθρωπο, που υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και υπευθυνότητα το ΧΑΚ, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία του Οργανισμού μας. Η οικογένεια του ΧΑΚ αποχαιρετά έναν εξαιρετικό συνεργάτη αλλά κυρίως έναν πολύτιμο φίλο.

Εκ μέρους του Συμβουλίου και ολόκληρης της οικογένειας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Η μνήμη του Νίκου Τρυπάτσα και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Το ΧΑΚ θα τηρήσει τριήμερο πένθος με μεσίστιες τις σημαίες εις μνήμην του Νίκου Τρυπάτσα.

Αιωνία του η μνήμη.