Μείωση παρουσίασε τον Ιούλιο ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) του τραπεζικού τομέα, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα.
Μειώθηκε στο 1,5% ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στις τράπεζες
Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας μειώθηκε σε 64,5% τον Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με 64,9% τον Ιούνιο 2026
Η Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Ιουλίου 2026.
Στο τέλος Ιουλίου 2026, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε σε 1,5%, σε σύγκριση με 1,6% τον Ιούνιο 2026.
Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας μειώθηκε σε 64,5% τον Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με 64,9% τον Ιούνιο 2026.
Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου 2026 σε €0,7 δισ., εκ των οποίων χορηγήσεις €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.
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